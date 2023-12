Nam Đàn “vượt tốc” xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Bên cạnh đời sống vật chất, người dân xã Nam Thanh còn được hưởng thụ nhiều giá trị tinh thần khi thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ ở các xóm; an ninh nông thôn được đảm bảo an toàn; cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, theo chia sẻ của đồng chí Trần Đăng Khoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh: Tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục đã được huyện thẩm định, tạo cho địa phương phát triển nổi trội hơn về giáo dục, khi 2 trường mầm non, tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường mầm non đạt tiêu chí: Xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; trường THCS đang hoàn thiện quy trình công nhận chuẩn mức độ 2.