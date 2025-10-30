Giáo dục Nam sinh duy nhất giành 2 giải Nhất học sinh giỏi lớp 12 của Nghệ An Trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm nay, học sinh Lê Minh Hiếu - lớp 12A1 - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 là thí sinh đặc biệt khi cùng lúc “ẵm” hai giải Nhất ở hai môn Toán học và Vật lý. Em cũng là thủ khoa toàn tỉnh môn Toán và nằm trong tốp 3 thí sinh có điểm Vật lý cao nhất tỉnh.

Thất bại là động lực để cố gắng

Lê Minh Hiếu có bố làm trong ngành báo chí và mẹ là giáo viên tiểu học. Vì bố công tác tại phường Thái Hòa, thường xuyên xa nhà nên năm cấp II, em học tại Trường THCS Quỳnh Hậu gần nhà để tiện đưa đón. Nam sinh này cũng tự nhận, lực học của em những năm THCS khá khá khiêm tốn khi chỉ có giải Khuyến khích môn Vật lý ở Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Lê Minh Hiếu là nam sinh duy nhất đạt 2 giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2025 - 2026. Trước Hiếu, anh trai học tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1 cũng từng đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 và nay là sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Mỹ Hà

Năm lớp 9, Hiếu có đăng ký thi vào lớp chuyên Lý - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhưng thất bại. Sau đó, dù đã học ở Trường THPT Quỳnh Lưu 1 nhưng đến giữa học kỳ I, khi trường Phan có tổ chức thi tuyển bổ sung, Hiếu tiếp tục một lần nữa đăng ký dự thi nhưng lại thất bại. Nói về điều này, Hiếu cho biết: Em chỉ làm được khoảng 50% yêu cầu đề đặt ra. Vì thế, khi trượt ở kỳ thi này em không buồn nhưng thực sự lo lắng vì thấy kiến thức của mình so với các bạn còn nhiều hạn chế. Nếu em không nỗ lực vươn lên sẽ thua kém bạn bè.

Sau “bước ngoặt” này, Hiếu thực sự thay đổi và tập trung thời gian nhiều hơn cho học tập. Lớp 11, sau khi đậu học sinh giỏi trường ở cả hai môn Vật Lý và Toán học, Hiếu đã chủ động xin vào đội tuyển học sinh giỏi, dù biết rằng điều này thực sự khó khăn: Vật lý là môn em đã có nền tảng từ những năm THCS nên khá tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, Toán là môn em sẽ phải đầu tư nhiều vì khởi điểm của em còn chậm so với các thành viên khác. Ban đầu, khi biết em chọn 2 môn, các thầy cô không ủng hộ nhiều vì muốn em tập trung cho một môn để có thành tích cao. Thầy giáo còn nói em rằng, giành được một giải Nhất còn tốt hơn hai giải Nhì.

Thầy giáo Ngọc Minh (bên trái) và thầy giáo Phan Anh (bên phải) cùng 2 học sinh đạt giải Nhất môn Toán gồm Lê Minh Hiếu và Hồ Bá Long. Ảnh: Mỹ Hà

Dẫu biết có rất nhiều khó khăn nhưng khi nhận được lời khuyên của thầy cô, Hiếu đã im lặng. Thay vào đó, em trả lời bằng chính sự tiến bộ lên mỗi ngày. Nói thêm về quá trình ôn tập, Hiếu kể lại: Ngoài học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, em rất thích làm những bài toán khó và rèn cho mình kỹ năng tư duy khi làm bài. Nếu gặp trường hợp không giải được, thay vì xem đáp án em sẽ cố gắng đưa ra nhiều phương án khác nhau và sẽ ghi lại từng cách giải để tìm ra cách giải tối ưu nhất. Có những bài toán khó, em giải gần 3 tiếng mới hoàn thành.

Chinh phục mùa thi

Những học sinh đem về giải Nhất cho Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Ảnh: Mỹ Hà

Đến với Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Hiếu đều đặt mục tiêu cao cho mình ở cả hai môn thi với mong muốn phải lấy được giải “có số”. Hoàn thành môn thi Toán, Hiếu nói rằng, về cơ bản em đã làm tốt vì ở phần thi trắc nghiệm, em gần lấy được điểm tuyệt đối và phần thi tư luận, dù đề khá dài nhưng Hiếu cũng đã tự tin vào kết quả của mình. Trong khi đó, ở bài thi Vật lý, dù không dành nhiều thời gian ôn thi nhưng Hiếu đã làm khá tốt, kể cả những bài tập khó. Sau khi thi, Hiếu đã chấm điểm thi sát với kết quả thực nhưng em vẫn không tin rằng mình đạt giải Nhất ở cả hai môn với điểm thi rất cao, trong đó Toán đạt 16,5/20 điểm và Vật lý 18,5/20 điểm. Trong đó, Toán học em đồng thủ khoa và Vật lý nằm tốp 3 toàn tỉnh. Đây cũng là thí sinh có kết quả cao nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay.

Nói về Hiếu, thầy giáo Trần Ngọc Minh - chủ nhiệm đội tuyển Toán của Trường THPT Quỳnh Lưu 1 nói thêm: Ngoài tư duy độc lập, phản biện, thông minh, tôi đánh giá Hiếu ở khả năng tự học. Thời điểm nước rút, vì cùng lúc thi hai môn, tôi khá lo lắng nhưng Hiếu sắp xếp lịch học khá khoa học và em luôn nỗ lực để hoàn thành mọi bài tập mà thầy cô yêu cầu.

“ Em thực sự bất ngờ với thành tích đã đạt được và thầy cô chính là người đã đồng hành và giúp đỡ em rất nhiều. Những ngày mới ôn thi, thầy giáo dạy Toán là người luôn nghiêm khắc với em vì mong muốn em phải vượt qua thử thách của bản thân. Cô giáo dạy Vật lý thì luôn động viên, khích lệ và tin tưởng em dù rằng thời gian em dành cho môn học này không nhiều.

Học sinh Lê Minh Hiếu

Kết quả của Hiếu cũng đã đem về thành tích nổi bật cho đội tuyển Toán - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 khi có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích (đạt tỷ lệ 100%).

Để có kết quả xuất sắc này, thầy giáo Trần Ngọc Minh nói thêm: Từ năm lớp 10, các giáo viên dạy Toán đã bắt đầu định hình đội tuyển và sau đó, chúng tôi luôn theo sát học sinh, hình thành cho các em ý thức tự học. Trong quá trình ôn tập, chúng tôi sẽ phân thành hai mức, mức an toàn và mức tranh chấp (bao gồm những học sinh có khả năng giành giải Nhất, Nhì) để ôn thi theo đúng năng lực. Về phía giáo viên, đây là năm thứ hai triển khai Kỳ thi học sinh giỏi theo Chương trình mới nên đã bắt đầu làm quen và đã có nguồn đề luyện thi khá chất lượng. Tuy nhiên, với tính chất mở của kỳ thi này, chúng tôi cũng hướng dẫn học sinh cần biết phát triển đề để làm, nhất là với những câu hỏi ứng dụng, ứng dụng cao.

Trường THPT Quỳnh Lưu 1 đã có một mùa thi với thành tích "chưa từng có". Ảnh: Mỹ Hà

Mùa thi năm nay cũng ghi đấu đặc biệt với một kỳ tích chưa từng có của trường THPT Quỳnh Lưu 1 khi có 62 học sinh đạt giải, trong đó có 9 học sinh đạt giải Nhất ở các môn thi Toán (2 giải), Vật lý (3 giải), Hóa học (3 giải) và Sinh học (1 giải) và có 2 học sinh đạt Thủ khoa ở môn Hóa học và Toán học, nhiều môn thi đứng đầu toàn tỉnh.