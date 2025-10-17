Giáo dục 'Lộ diện' các thủ khoa học sinh giỏi tỉnh lớp 12 của Nghệ An Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố kết quả thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, năm học 2025 - 2026. Những thí sinh xuất sắc nhất đã "lộ diện", trong đó nhiều em đến từ các trường xa trung tâm.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, năm học 2025 - 2026 có sự tham gia của 3.516 học sinh. Số lượng thí sinh dự thi năm nay tương đương với các năm học trước.

Tại Kỳ thi năm nay, thí sinh dự thi 13 môn gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Nhật.

Đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC

Trong đó, môn thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất là tiếng Anh với 444 em. Tiếp đó là các môn: Toán với 361 em, Vật lý 345 em, Hóa học 350 em, Ngữ văn 375 em, Sinh học 350 em, Địa lý 358 em, Lịch sử 333 em, Giáo dục Kinh tế và pháp luật 319 em, tiếng Pháp 31 em, tiếng Nhật 34 em và tiếng Nga 27 em.

Danh sách các thí sinh thủ khoa của các môn thi:

Môn Địa lý:

Bảng A: Đồng thủ khoa -18,5 điểm: Vũ Lê Khánh Ngọc - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Trần Kim Chi - Trường THPT Phan Thúc Trực.

Bảng B (16,25 điểm): Nguyễn Thị Khánh Linh - Trường THPT Quỳ Châu.

Môn Kinh tế Pháp luật:

Bảng A: Đồng thủ khoa -18,5 điểm: Nguyễn Bích Thủy - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Bùi Hoàng Diệu Anh - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Bảng B (17,5 điểm): Nguyễn Thị Khánh Huyền - Trường THPT Kỳ Sơn.

Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Quỳnh Lưu 1 đã về đích với 9 giải Nhất, trong đó có 2 học sinh thủ khoa môn Hóa học và Toán học. Ảnh: NTCC

Môn Hóa học

Bảng A (18,5 điểm): Chu Quỳnh Thương - Trường THPT Quỳnh Lưu 1

Bảng B (18 điểm): Võ Thế Đan - Trường THPT Quỳ Châu.

Môn Lịch sử

Bảng A: Đồng thủ khoa -17,75 điểm: Phạm Thu Hiền - Trường THPT Phan Bội Châu; Lê Thị Trà - Trường THPT Yên Thành 2.

Bảng B: (18 điểm): Võ Kim Ngân - Trường PT Hermann Gmeiner.

Môn Ngữ văn

Bảng A: Đồng thủ khoa - 17 điểm: Nguyễn Quỳnh Trang - Doãn Anh Thư: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Nguyễn Hoàng Bảo Quyên: Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Bảng B (16 điểm): Hồ Thị Ngọc Trâm - Trường THPT Hermann Gmeiner.

Sinh học

Bảng A (19,5 điểm): Hồ Minh Ngọc - Trường THPT chuyên Phan Bảo Châu.

Bảng B (18 điểm): Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trường THPT Quỳ Châu.

Tiếng Anh:

Bảng A (18,6 điểm): Lê Tùng Chi - Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Bảng B (16 điểm): Nguyễn Phan Gia Linh - Trường THPT Con Cuông.

Tiếng Nga:

Bảng A (18,8 điểm): Trần Lâm Phương, Phạm Đình Bách - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Tiếng Nhật

Bảng A (19,4 điểm): Tạ Đức Việt - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Tiếng Pháp (17,9 điểm): Trần Minh Nhật - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Tin học

Bảng A: Đồng thủ khoa - 16,75 điểm: Cao Khắc Mạnh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Nguyễn Linh Trang - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Bảng B (14,8 điểm) Vương Đình Quốc Minh - Trường THPT Con Cường (giải Nhì).

Toán học

Bảng A: Đồng thủ khoa -16,5 điểm: Hoàng Mai Linh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Trần Đình Quân - Trường THPT Diễn Châu 4; Lê Minh Hiếu - Trường THPT Quỳnh Lưu 1; Hồ Đình Thăng - Trường THPT Quỳnh Lưu 3.

Bảng B ( 15,25 điểm): Trần Trà My - Trường THPT Con Cuông (giải Nhì).

Vật lý

Bảng A (19,5) Phạm Văn Hùng - Trường THPT Bắc Yên Thành.

Bảng B (19 điểm): Nguyễn Tiến Cường - Trường THPT Quỳ Châu.

Thí sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà