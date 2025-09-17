Nghệ An điều chỉnh phương án thi học sinh giỏi tỉnh
Kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức hàng năm nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi. Qua đó, nhằm phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.
Điều chỉnh khu vực thi
Liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi, trước đây khi chưa triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, ngoài kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn chung của Bộ, Nghệ An còn triển khai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và và một số địa phương sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp cơ sở (huyện, thành, thị). Trong quá trình triển khai, tỉnh Nghệ An chia các đội tuyển theo 2 bảng, gồm bảng A và bảng B để phân biệt các trường thuộc khu vực thành thị, vùng đồng bằng và các huyện miền núi, các trường ngoài công lập và trung tâm GDTX.
Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sau khi bỏ cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành Quy chế mới về thi chọn học sinh giỏi. Theo đó, quy định mỗi năm tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 1 lần kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.
Cụ thể, Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 cấp THPT, bao gồm các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục KT&PL, Ngoại ngữ.
Với học sinh lớp 12 GDTX cấp THPT sẽ thi các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục KT&PL.
Theo quy định mới, với lớp 12, bảng A, gồm các trường THPT trên toàn tỉnh. Riêng các trường: THPT Kỳ Sơn, THPT Tương Dương 1, THPT Tương Dương 2, THPT Con Cuông, THPT Mường Quạ, THPT Quế Phong, THPT Quỳ Châu và THPT Quỳ Hợp 3; các trường THPT ngoài công lập, học sinh sẽ thi ở bảng B. Học sinh lớp 12 GDTX cấp THPT sẽ thi riêng 1 bảng.
Ở Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 cấp THCS, các học sinh sẽ dự thi các môn: Toán, Khoa học tự nhiên (KHTN), Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Giáo dục công dân, Tin học.
Trong đó, bảng A là các trường đến từ các phường, xã. Riêng các xã: Con Cuông, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục, Châu Khê, Bình Chuẩn, Mường Xén, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Huồi Tụ, Mường Lống, Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ, Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình, Tương Dương, Tam Quang, Tam Thái, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai, các thí sinh sẽ thi ở bảng B.
Thay đổi về chỉ tiêu dự thi của các nhà trường
Do có sự điều chỉnh về chính quyền cấp xã nên từ năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã điều chỉnh tỷ lệ số thí sinh được dự thi ở các nhà trường. Với bậc THPT, tùy theo số lớp, theo bảng, các nhà trường sẽ được cử từ 1 - 7 thí sinh dự thi/môn.
Riêng với 2 trường chuyên là Trường THPT chuyên Đại học Vinh và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, với môn chuyên, nếu các học sinh đủ điều kiện dự thi thì có thể được đăng ký cả lớp.
Với môn không chuyên, Trường THPT chuyên Đại học Vinh được lấy tối đa 3 thí sinh/môn và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được lấy tối đa 10 thí sinh/môn. Riêng môn chuyên tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga nếu các học sinh đủ điều kiện dự thi có thể đăng ký dự thi môn tiếng Anh tối đa 50% sĩ số lớp chuyên.
Ở Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, các phường, xã thuộc bảng A có từ 25 lớp 9 trở lên lấy từ 1-3 thí sinh mỗi môn/nội dung; Các phường, xã thuộc bảng A có từ 10 - 24 lớp 9 lấy từ 1 - 2 thí sinh mỗi môn/nội dung; Các phường, xã thuộc bảng A có dưới 10 lớp 9 lấy 1 thí sinh mỗi môn/nội dung.
Riêng đối với phường, xã thuộc bảng A có trường trọng điểm chất lượng cao có thể lấy từ 8 - 10 thí sinh, tùy thuộc vào số lượng lớp 9 của trường. Với các xã thuộc bảng B, có thể lấy từ 1 - 2 học sinh/1 môn.
Trước đó, từ năm học 2024 - 2025, Nghệ An áp dụng khuyến khích cộng điểm cho học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh hoặc học sinh giỏi cấp quốc gia khi tuyển sinh vào lớp 10 . Trong đó, học sinh đạt giải Nhất được cộng 1,5 điểm; giải Nhì được cộng 1,0 điểm và giải Ba được cộng 0,5 điểm.
Với học sinh lớp 12, kết quả thi học sinh giỏi tỉnh sẽ được sử dụng để xét vào các trường đại học.