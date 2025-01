Pháp luật Nam thanh niên vừa ra tù 'khởi nghiệp' bán ma túy lĩnh án chung thân Ra tù một thời gian ngắn, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục “khởi nghiệp” bằng việc mua nợ ma túy để bán kiếm lời. Lần này, Tuấn Anh phải trả giá bằng bản án không xác định thời hạn.

Ngày 20/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, trú phường Trung Đô, TP. Vinh), Nguyễn Tiến Lộc (SN 1983, trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) và Đặng Công Bằng (SN 1989, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh). Trong đó, Nguyễn Tuấn Anh bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Công Bằng và Nguyễn Tiến Lộc bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương, khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Tuấn Anh gặp lại Thắng tại một quán bia (đó là người đàn ông Tuấn Anh quen những năm trước khi lên Nghĩa Đàn chơi nhưng không rõ lai lịch, địa chỉ). Quá trình trò chuyện, Thắng hỏi Tuấn Anh có bán ma túy không? Tuấn Anh nói vừa ra tù không có tiền nhưng Thắng nói cứ bán khi nào có tiền thì trả sau. Hai mươi ngày sau, Thắng giao cho Tuấn Anh 24 gói ma túy đá để bán với giá 220 triệu đồng. Tuấn Anh cất giấu trên gác mái nhà với mục đích bán kiếm lời.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Dương

Ngày 16/6, Nguyễn Tiến Lộc gọi và đưa tiền cho Đặng Công Bằng nhờ mua hộ 5 triệu đồng ma túy đá về sử dụng, Bằng đồng ý và liên hệ với Tuấn Anh. Sau khi lấy “hàng”, Bằng đưa ma túy đến phòng trọ cho Lộc. Lộc lấy ra một ít để sử dụng cùng Bằng, số còn lại chia ra thành 4 gói nhỏ, cất giấy trong túi áo để dùng dần.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/6, tại một phòng trọ thuộc xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Tiến Lộc, thu giữ số ma túy trên. Ngày 24/6, Đặng Công Bằng đến cơ quan Công an đầu thú. Đến ngày 15/7, Nguyễn Tuấn Anh cũng bị cơ quan Công an bắt giữ cùng hơn 1.600 gam ma túy.

Lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn 1.680 gam ma túy. Nguyễn Tiến Lộc và Đặng Công Bằng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tang trữ trái phép 1.832gam ma túy

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong đó, Tuấn Anh khai vì hám lợi nên nghe theo lời của người đàn ông tên Thắng để mua ma túy về bán kiếm lời. Bị cáo Bằng khai, chỉ đi mua hộ ma túy cho Lộc. Về khoản tiền mua ma túy Lộc khai nhận do quá trình đi làm tích cóp được. Các bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.

Trong số 3 bị cáo, Tuấn Anh và Bằng đều có nhân thân xấu, nhiều lần ngồi tù về các tội danh liên quan đến ma túy, Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản…

Xem xét các tình tiết tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Tiến Lộc 21 tháng tù, Đặng Công Bằng 18 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.