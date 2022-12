Nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính đồng cấp của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

(Baonghean.vn) - Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Quý Mão là 4,2 triệu đồng/người (giảm 8,7% so với năm 2022), cao nhất là 80 triệu đồng/người (giảm 20% so với năm 2022), thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

(Baonghean.vn) - Chưa bao giờ nấm sò trên địa bàn Nghệ An được bán với giá cao như hiện nay, lên mức 30.000 - 35.000 đồng/kg mà cung vẫn không đáp ứng đủ cầu.

Mỗi chủ xe Mercedes máy dầu ở bang Arizona (Mỹ) sẽ nhận được số tiền khoảng 625 USD mỗi người, do tin lời quảng cáo từ Mercedes-Benz.

(Baonghean.vn) - Chung cuộc, đoàn Nghệ An giành 12 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc và 88 huy chương Đồng, xếp thứ 18/65 tỉnh, thành, ngành tham gia Đại hội.

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Để bảo vệ gia súc, gia cầm trước đợt rét này, người chăn nuôi đã triển khai nhiều biện pháp: Mặc áo bạt cho trâu, bò, đốt lửa sưởi ấm, bổ sung vi chất, dùng nồi hơi để làm nóng hệ thống chuồng trại…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển Hoàng Ngọc Giao.

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An tổ chức tập huấn, trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chính sách, pháp luật về Y tế dự phòng’’ ở huyện Tương Dương.

(Baonghean.vn) - Hội thảo 'Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' diễn ra tại Hà Nội; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà Giáng sinh; Sở Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba... là những nội dung chính trong ngày.