Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBKT nên công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới, nhất là việc nắm bắt tình hình ở các địa bàn, lĩnh vực để sớm phát hiện ngăn ngừa vi phạm. UBKT các cấp tích cực, chủ động thực hiện quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực; phân công ủy viên UBKT, cán bộ theo dõi, giám sát địa bàn, lĩnh vực, chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của cán bộ theo dõi địa bàn với tình hình của địa phương, đơn vị phụ trách. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, kịp thời báo cáo để giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm ngay từ khi mới phát sinh. Qua kiểm tra, giám sát cũng đã chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, chức năng liên quan đề ra các giải pháp để khắc phục có hiệu quả. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã làm rõ nhiều vụ việc, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tạo dấu ấn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Điển hình một số vụ việc gây bức xúc dư luận xã hội và nhân dân quan tâm đã được xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan, đúng đối tượng, đúng lỗi phạm như việc xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An, trong đấu thầu, mua sắm vật tư phòng, chống dịch Covid-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm mất tư cách đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Qua xem xét, xử lý luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận. Vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp, UBKT Tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp. Hay vụ việc được báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian qua, đó là những vi phạm nghiêm trọng về sử dụng ngân sách, quản lý tài chính xảy ra tại Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh, trong thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn I (2016 – 2020). Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh và Chi bộ Chính sách dân tộc thuộc Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi bộ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2017 – 2020, do buông lỏng công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc tham mưu xây dựng đề án; vi phạm các quy định trong sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, để 4 cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện Đề án, bị phạt tù và đã thực hiện khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.