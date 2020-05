Nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo

Sáng 28/5, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổ chức phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ, chức việc phật giáo. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh mong muốn tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo sẽ tập trung theo dõi, nghiên cứu tài liệu và trao đổi thẳng thắn về các vấn đề liên quan để thực hiện tốt hơn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời nêu cao trách nhiệm, ý thức tự giác của người tu hành trong thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong thời gian tới. Trên cơ sở đó thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn của Phật giáo tỉnh nhà và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.



Ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.L

Dự hội nghị, 200 đại biểu là tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo đã được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh quán triệt, phổ biến 5 chuyên đề gồm: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; Thông tin thời sự quốc tế, trong nước và tỉnh Nghệ An; Quy định của pháp luật về tình hình quản lý, sử dụng đất đai tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Một số quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Thực trạng việc chấp hành pháp luật của Phật giáo ở Nghệ An; Chủ trương, biện pháp xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc.