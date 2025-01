eMagazine Nâng chất lượng đội ngũ cộng tác viên, đáp ứng yêu cầu truyền thông số Những năm qua, đội ngũ cộng tác viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tin, bài, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện trên các ấn phẩm và nền tảng số của Báo Nghệ An. Họ như những “phóng viên ngoài tòa soạn” luôn đồng hành, sát cánh cùng báo Đảngtrên hành trình phát triển theo định hướng trở thành cơ quan báo chíđa phương tiện với phương châm “lấy nội dung làm cốt lõi, công nghệ làm trung tâm”.

Nhờ đánh giá đúng vai trò và sự đóng góp của cộng tác viên đối với sự phát triển của tờ báo, năm 2024, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã có những giải pháp thiết thực, kịp thời để xây dựng mở rộng mạng lưới cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước.

Hiện Báo Nghệ An có lực lượng cộng tác viên hùng hậu hơn 500 người, trong đó, đội ngũ cộng tác viên tích cực và thường xuyên trong tỉnh có khoảng 300 người và hơn 100 cộng tác viên ngoài tỉnh. Có 3 cộng tác viên đặc biệt sinh hoạt gắn với các phòng chuyên môn.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, báo cáo viên Trung ương tập huấn về công tác tuyên truyền xây dựng Đảng tại toà soạn Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhiều cộng tác viên là các chuyên gia, cây viết uy tín trên các lĩnh vực. Điển hình như PGS.TS Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học (Bộ Công an) mảng thời sự quốc tế; TS. Nguyễn Minh Phong - nguyên Phó Vụ trưởng, Phó ban Tuyên truyền lý luận (Báo Nhân Dân); PGS.TS Nguyễn Hữu Huỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CMC; GS Trần Ngọc Đường - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn pháp luật (Trung ương MTTQ Việt Nam); TS Đinh Văn Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ… mảng kinh tế.

Nhà báo Nguyễn Bắc Văn - phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân truyền đạt các nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Nhà báo, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản 3, cộng tác viên Hồ Ngọc Thắng ở Berlin (Đức); nhà báo Nguyễn Bắc Văn - phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân; PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; PGS. TS Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; TS Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS Vũ Hào Quang - nguyên Viện trưởng Viện Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương)… mảng Thời sự chính trị.

Mảng văn hóa, nghệ thuật cũng thu hút được nhiều cộng tác viên có tên tuổi như: PGS.TS Nguyễn Thiện Nam; nhà văn Hồ Anh Thái, nhà văn Y Ban, nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà văn Tống Phước Bảo, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim, nhà thơ Bình Nguyên Trang, nhà văn Nguyễn Phú, nhà văn Lê Quang Trạng, nhà phê bình văn học, nghệ thuật Hoàng Thụy Anh, nhà thơ Văn Công Hùng...

Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An là 2 đơn vị được xếp loại chuyển đổi số xuất sắc năm 2024. Nhóm tác giả Báo Nghệ An đoạt 3 giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII gồm 1 giải B, hai giải C. Báo Nghệ An ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tháng 11/2024.

Năm 2024, Ban Biên tập đã chỉ đạo Thư ký tòa soạn và các phòng chuyên môn tăng cường tương tác, trao đổi nghiệp vụ với đội ngũ cộng tác viên; Chi hội nhà báo Báo Nghệ An phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh với khoảng 1.500 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An tiếp tục duy trì hiệu quả Giải Ảnh, video clip Khoảnh khắc vàng lần thứ 13, thu hút 68 tác giả tham gia, với 1.162 tác phẩm ảnh, chùm ảnh, phóng sự. Ban Giám khảo đã tuyển chọn được 11 tác phẩm ảnh, 9 video clip để trao giải. Trong đó, có 19 cộng tác viên là tác giả độc lập và nhóm tác giả đạt giải ở các thể loại.

Việc quan tâm xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên giúp Báo Nghệ An có nhiều tuyến tin, bài toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều vấn đề dư luận quan tâm, vấn đề bức xúc ở cơ sở được cộng tác viên phản ánh khách quan, kịp thời trên các ấn phẩm của Báo đáp ứng tính thời sự và nhu cầu của bạn đọc, góp phần quan trọng tạo hiệu ứng, hiệu quả tuyên truyền, định hướng thông tin.

Hiện nay, lượng tin của các cộng tác viên chiếm gần 50% số lượng tin, bài xuất bản trên các ấn phẩm và nền tảng số của Báo. Nhiều cộng tác viên đã chủ động tiếp cận công nghệ làm báo mới, áp dụng các hình thức báo chí đa phương tiện trong thể hiện tin, bài.

Giao diện Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An.

Đặc biệt, sau 2 năm đổi mới hệ thống xuất bản tin, bài (CMS) trên báo điện tử, ngày 13/6/2024, Báo Nghệ An tiếp tục ra mắt giao diện và hệ thống CMS mới tích hợp quy trình xuất bản cả báo điện tử và báo in, tiến thêm một bước trong tiến trình chuyển đổi số. Cùng với đổi mới hệ thống xuất bản tin, bài, Báo Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị xây dựng thành công 2 chuyên trang báo chí dữ liệu là “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An” và “Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh”.

Dưới sự quan tâm, định hướng của Ban Biên tập, các kênh Báo Nghệ An trên nền tảng số (kênh truyền hình Báo Nghệ An; trang Fanpage Báo Nghệ An; kênh YouTube Báo Nghệ An; kênh thể thao Báo Nghệ An; kênh TikTok Báo Nghệ An…) tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Bộ phận truyền hình của Báo Nghệ An thực hiện livestream - truyền hình trực tiếp chương trình Countdown Hào khí sông Lam, chào năm mới. Ảnh: Thành Cường

Lượng truy cập Báo Nghệ An điện tử hàng ngày tăng hơn 50%, Báo Nghệ An liên tục lọt tốp các báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao nhất; Lượt xem, giờ xem trên kênh YouTube tăng trưởng hơn 40%. Đặc biệt, năm 2024, Báo Nghệ An được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng xuất sắc về chuyển đổi số.

Đối với báo in, ấn phẩm Nghệ An nhật báo, chuyên trang Miền núi - Cuối tuần được đổi mới cả về nội dung và hình thức, việc sắp xếp, bố trí các chuyên trang, chuyên mục ngày càng đi vào quy lát, ổn định, sắc nét; mở rộng đội ngũ cộng tác viên để tăng chất lượng và tính đa dạng thông tin trên mặt báo…

Nhóm tác giả Báo Nghệ An đoạt 3 giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII gồm 1 giải B, 2 giải C. Ảnh: Quang An

Trong năm 2024, Báo Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn với 63 giải báo chí cấp Trung ương và địa phương. Trong đó, có 1 giải B và 2 giải C Giải báo chí Quốc gia; giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); 1 giải B, 1 giải Khuyến khích - Giải báo chí Diên Hồng lần thứ hai; 1 giải B, 1 giải C - Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; giải C - Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”; Giải C - Giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại; giải C - Giải báo chí toàn quốc về đề tài tam nông; giải B - Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới

Đóng góp vào những kết quả chung đó, có vai trò quan trọng của những người bạn đồng hành thân thiết là đội ngũ cộng tác viên - những “cánh tay nối dài” của báo Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban tuyên giáo Trung Ương và Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh với hai nhóm phóng viên, CTV Báo Nghệ An đạt giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc Lãnh đạo Trung ương trao Giải C, Giải báo chí Diên Hồng cho các tác giả đoạt giải. Ảnh Nhật Lệ Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và nhóm tác giả dự Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ 3. Ảnh: Nhật Lệ

Hiện nay, trong điều kiện cạnh tranh về thông tin ngày càng khốc liệt, Báo Nghệ An xác định tiếp tục phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng và quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An thăm gian hàng Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Trên cơ sở đó, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức mở rộng tương tác của Báo Nghệ An điện tử nhằm tăng lượt truy cập; Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng của kênh Truyền hình Báo Nghệ An, kênh YouTube, TikTok, Short video; Fanpage Báo Nghệ An để tăng sự tương tác với người đọc, người xem; đổi mới cách thức trình bày nhật báo; nâng chất lượng tin, bài trên báo điện tử và nền tảng số theo phương châm “nhanh - đúng - trúng - hay”.

Để thực hiện được các nhiệm vụ này, không chỉ đòi hỏi đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phải nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng những công nghệ hiện đại gắn với hoạt động nghiệp vụ để chuyển tải thông tin đến độc giả một cách nhanh nhất, chính xác nhất mà ngay cả đội ngũ cộng tác viên cũng cần tiếp cận kịp thời với công nghệ, bắt nhịp với môi trường báo chí hiện đại.

Các đại biểu trao đổi với lãnh đạo Báo Nghệ An bên lề hội nghị cộng tác viên. Ảnh: Đức Anh Lãnh đạo, phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với các cộng tác viên. Ảnh: P.V Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao giấy khen cho các CTV xuất sắc. Ảnh Đức Anh Các cộng tác viên tham gia giao lưu, tọa đàm tại hội nghị cộng tác viên năm 2024. Trao Giấy khen cho các cộng tác viên tiêu biểu. Ảnh: Đức Anh

Hiện Báo Nghệ An đang xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên theo 3 nhóm: Cộng tác viên sản xuất nội dung; cộng tác viên phát triển, phân phối nội dung; cộng tác viên tương tác, lan tỏa thông tin trên các nền tảng số với sự đồng hành, hỗ trợ của đối tác công nghệ ONE CMS và các đối tác phân phối nội dung trên YouTube.

Theo đó, Báo Nghệ An đã tối ưu hóa việc phân phối các nội dung theo hướng đa nền tảng; thực hiện SEO tin, bài trên báo điện tử một cách chuyên nghiệp; kiện toàn tổ mạng xã hội và sản xuất nội dung số. Ngoài ra, Báo còn có đội ngũ cộng tác viên là các nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn sẵn sàng vào cuộc, đồng hành khi Báo Nghệ An có chủ trương tuyên truyền sâu đậm các vấn đề của tỉnh, của Báo.

Tỷ lệ xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.

Nhờ sự cộng tác, hỗ trợ của đội ngũ cộng tác viên thành thạo về truyền thông số, Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều chương trình lớn như Livestream - tường thuật trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh như: Các kỳ họp HĐND tỉnh; Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng; Đại hội Hội LHTN tỉnh; chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới…

Trong năm, Báo Nghệ An cũng đã thực hiện Livestream 38 trận đấu và các hoạt động liên quan của Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cup Báo Nghệ An lần thứ 25. Các nội dung được đăng trên kênh FPT Play và các nền tảng của FPT Play tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Kíp thực hiện chương trình livestream "20h Bác sĩ đây rồi". Ảnh: P.V

Đặc biệt, từ tháng 2/2024, Báo Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh thực hiện chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến “20h bác sĩ đây rồi” đánh dấu bước phát triển mới trong công tác hợp tác truyền thông.

Đầu năm 2025, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, Báo Nghệ An sẽ ra mắt 4 chuyên mục: Sắp xếp tinh gọn bộ máy; Chính sách mới; Kết quả đại hội Đảng các cấp; Chống lãng phí trên cả báo in và báo điện tử.

Cộng tác viên tác nghiệp tại các địa phương.

Quá trình không ngừng đổi mới để phát triển, tích hợp dữ liệu và các công nghệ số vào tất cả các hoạt động của tòa soạn; Xây dựng dữ liệu tập trung, áp dụng các công nghệ mới vào tất cả các quy trình để cho ra các dạng thức báo chí mới, phân phối đa nền tảng... Báo luôn đặt niềm tin lớn lao vào sự đồng hành, cộng sự của các cộng tác viên.

Ban Biên tập Báo Nghệ An mong muốn các cộng tác viên tiếp tục nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, tích cực bám địa bàn, bám ngành, bám cơ sở để có những tuyến tin, bài hay, mới, nóng, nhất là những thông tin, hình ảnh độc quyền mang hơi thở cuộc sống trên các ấn phẩm và nền tảng số của Báo Nghệ An.

Một số gương mặt cộng tác viên gắn bó, đồng hành với Báo Nghệ An. Ảnh: P.V-C.T.V

Về phía tòa soạn, để nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung các ấn phẩm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, Ban Biên tập Báo Nghệ An tập trung chỉ đạo Chi hội nhà báo tiếp tục thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên; phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, xây dựng mạng lưới cộng tác viên đa dạng, phong phú, vừa đông đảo, vừa tinh nhuệ; hình thành đội ngũ cộng tác viên nòng cốt cắm chốt cơ sở, có mối liên hệ chặt chẽ với tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An.

Đồng thời, tòa soạn cũng xây dựng cơ chế phù hợp để động viên, khuyến khích đội ngũ cộng tác viên tích cực, gắn bó lâu dài với tòa soạn, có nhiều sản phẩm chất lượng.

Toàn cảnh hội nghị cộng tác viên năm 2024. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Hội nghị cộng tác viên thường niên vào dịp đầu Xuân, không chỉ là dịp để tòa soạn gặp gỡ, tri ân “những cánh tay nối dài” của báo Đảng mà thông qua hội nghị, Ban Biên tập Báo Nghệ An kỳ vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp, hỗ trợ, đồng hành của các cộng tác viên để góp phần cùng Báo Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà giao phó, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.