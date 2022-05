Ông Nguyễn Chí Lương – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cũng chia sẻ: Nghệ An đã từng có hải sản thế mạnh là cá thu, tôm biển, cá hố và mực do bà con đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ rất ngon đã trở thành thương hiệu riêng. Nay do khó khăn, nghề cá phải chấp nhận một khoảng lặng, khó khăn, giảm khai thác để phục hồi nguồn lợi thủy sản và không thể ra biển gặp gì bắt nấy mà phải biết lựa chọn con đánh bắt phù hợp với nghề của mình, ít nhưng được giá; không lạm dụng, đánh bắt tận diệt thì nghề cá Nghệ An mới mau chóng trở lại.