Nắng nóng kéo dài, các mặt hàng gắn mác ‘điều hoà’ đắt khách

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Mùa nắng nóng, chiếu "điều hoà" đắt khách. Ảnh: Thanh Phúc

Những ngày hè nóng nực, tại các cửa hàng chiếu ở đường Lê Huân (phường Hồng Sơn, TP.Vinh), ngoài chiếu cói, chiếu nhựa, chiếu trúc thông thường thì bày bán đa dạng các loại chiếu được giới thiệu là chiếu “điều hoà”. Theo lý giải của chị Hồng Huy, chủ một đại lý chiếu ở đường Lê Huân thì sở dĩ được gọi là chiếu điều hoà là vì nó có khả năng làm mát tốt hơn hẳn các loại chiếu thông thường như chiếu cói, chiếu trúc...

“Loại chiếu này có chất liệu tự nhiên như mây, tre, trúc, gỗ sồi nghiền nhỏ hoặc sợi tencel thấm hút mồ hôi, thông khí tốt, không gây bí bách và đặc biệt là nhanh mát bề mặt, giữ lạnh lâu hơn khi sử dụng máy lạnh so với các chất liệu khác. Do đó, mùa nắng nóng, các loại chiếu điều hoà rất chạy hàng, sức tiêu thụ tăng gấp 2-3 lần so với trước”, chị Hồng cho biết.

Trên thị trường có rất nhiều loại chiếu gắn mác "điều hoà" với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, hiện trên thị trường có rất nhiều loại chiếu điều hoà, song tập trung vào 2 dòng chủ yếu gồm: dòng bình dân có mức giá từ 150.000 đồng - 400.000 đồng và dòng cao cấp có giá từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng. Còn phân theo chất liệu thì có: chiếu cao su non điều hoà, chiếu lụa điều hoà, chiếu mây điều hoà; chiếu tre… có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, trong đó, hàng Trung Quốc chiếm ưu thế.

“Chiếu điều hoà Trung Quốc mẫu mã bắt mắt và giá thành rẻ hơn nên được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. So với các năm trước, năm nay, các loại chiếu tre Cao Bằng giá tăng thêm 5%, còn chiếu điều hoà khác giá tăng thêm 10%, riêng chiếu mây Nhật Bản năm nay mới có mặt trên thị trường, giá cao hơn các mặt hàng cùng loại (dao động 800 - 850.000 đồng/chiếu)”, chị Bé Khánh, chủ một cửa hàng chiếu ở chợ Ga Vinh cho biết.

Loại chiếu "điều hoà" có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán trên thị trường. Ảnh: Thanh Phúc

Tuy nhiên, có rất nhiều chủ cửa hàng, đặc biệt là các trang bán hàng online đã “thổi phồng” tác dụng của chiếu này là “nằm mát như bật điều hoà”, “làm mát tự nhiên không cần điện” khiến người tiêu dùng nhầm tưởng, đặt mua với giá cao. Nhà có trẻ nhỏ, mùa hè nóng nực, sau khi tìm hiểu các thông tin trên mạng và nghe thêm tư vấn từ người bán nên chị Võ Thị Quyên (Hưng Lộc, TP.Vinh) đã quyết định bỏ 1,6 triệu đồng để mua 2 chiếc chiếu điều hoà có xuất xứ từ Nhật Bản.

Chị Quyên cho biết: “Chiếu này chỉ hỗ trợ làm mát khi sử dụng trong phòng điều hoà. Khi nằm điều hòa, chiếc chiếu này sẽ có tác dụng giữ nhiệt và làm mát, nhưng không quá lạnh lưng. Còn nếu nằm ở phòng không có điều hòa, chiếu này hầu như không có tác dụng, không khác gì một chiếc chiếu cói bình thường”.

Bên cạnh đó, áo điều hoà cũng được tiêu thụ mạnh trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Với công dụng làm mát, mỗi chiếc áo điều hòa có giá gấp 7-8 lần áo chống nắng thông thường. Trên thị trường, hiện có rất nhiều loại áo điều điều hòa, hàng Việt Nam sản xuất, hàng nhập khẩu từ Nhật, Trung Quốc. Giá cả mỗi loại khác nhau. Loại có nguồn gốc từ Nhật giá cao nhất, có thể lên đến 1,6-1,8 triệu đồng/chiếc. Còn loại có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá chỉ 800.000 đồng/chiếc.

Khi sử dụng áo gắn mác "điều hoà", người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ chất lượng sản phẩm. Trong ảnh: Nông dân mặc áo điều hoà khi thu hoạch rơm. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đánh giá của nhiều người sử dụng, loại áo này đúng là cho cảm giác dễ chịu hơn khi phải làm việc ngoài trời nắng. Tuy nhiên, đa số áo điều hòa trên thị trường đều chưa được cơ quan chức năng nào kiểm duyệt về độ an toàn.

Theo khuyến cáo, các mặt hàng này chỉ là sản phẩm hỗ trợ làm mát trong những ngày nóng bức, trước khi mua người tiêu dùng nên tham khảo kỹ về sản phẩm, từ đơn vị sản xuất, chất lượng, giá cả, đơn vị cung cấp… tránh lựa chọn những thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội, với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.