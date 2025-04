Kinh tế

Nắng nóng đầu mùa ở Nghệ An, trái cây giải nhiệt ‘đắt hàng’

Nghệ An đang vào giai đoạn nắng nóng đầu mùa, nhiệt độ nhiều ngày trên 37 độ C. Nhu cầu tăng vọt khiến giá bán nhiều loại trái cây giải nhiệt tăng mạnh so với đầu vụ, song sức mua vẫn không hề giảm…