Kinh tế Nghệ An: Xử lý thực bì, phòng chống cháy rừng trước mùa nắng nóng Hiện nay, các địa phương và đơn vị chủ rừng ở Nghệ An đang tích cực triển khai công tác xử lý thực bì dưới tán rừng thông, cũng như chuẩn bị các phương tiện sẵn sàng cho công tác phòng, chống cháy rừng.

Đồng loạt dọn thực bì, duy tu đường băng cản lửa

Công nhân dọn thực bì dưới tán rừng thông ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (chụp ngày 10/4/2025). Ảnh: Văn Trường

Tại khu vực rừng thông Lèn Ngồi, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, công nhân đang tập trung xử lý thực bì dưới tán rừng thông.

Anh Hoàng Trí Thức - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lèn Ngồi cho biết: “Từ ngày 15/3, chúng tôi đã huy động lực lượng và máy móc triển khai dọn dẹp thực bì. Đến nay, đã xử lý được hơn 250ha trên tổng số 500ha rừng thông. Đồng thời, chúng tôi đang phát đường băng cản lửa, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4”.

Theo ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An, đơn vị đang quản lý trên 1.000ha rừng thông. Ngay từ đầu tháng 3, đơn vị đã huy động nhân lực, phối hợp với các hộ nhận khoán rừng để xử lý thực bì, đến nay đã hoàn thành trên 400/700ha. Đơn vị cũng hỗ trợ chi phí dầu máy, huy động lực lượng làm đường băng cản lửa, sửa chữa chòi canh, lắp đặt biển báo... Phấn đấu hoàn tất toàn bộ 700ha trước ngày 30/4 để đảm bảo an toàn mùa nắng nóng.

Tại huyện Yên Thành, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành đang đẩy mạnh xử lý 370ha rừng thông. Từ ngày 15/3, hơn 200ha đã được làm sạch thực bì, 11km đường băng cản lửa được hoàn thiện tại các vị trí trọng yếu. Dự kiến đến hết tháng 4, toàn bộ diện tích rừng sẽ được xử lý xong.

Diện tích rừng thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý được phát dọn thực bì sạch sẽ. Ảnh: Văn Trường



Nhiều diện tích rừng thông do xã quản lý chưa được xử lý thực bì

Hiện nay vẫn còn nhiều địa phương gặp khó khăn trong công tác xử lý thực bì. Điển hình như huyện Diễn Châu, hiện có gần 5.000 ha rừng thông nhưng chưa có ban quản lý rừng phòng hộ, khiến công tác xử lý thực bì còn bỏ ngỏ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Nam Đàn, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu và Yên Thành, khi phần lớn diện tích rừng thông do xã quản lý vẫn chưa được xử lý thực bì triệt để, nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng luôn hiện hữu.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Để công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả, Chi cục đã yêu cầu các đơn vị chủ rừng tập trung xử lý thực bì, xây dựng và tu sửa đường băng cản lửa. Các biện pháp gồm phát dọn, đốt an toàn hoặc di dời vật liệu cháy ra khỏi khu rừng dễ cháy. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xử lý được trên 1.000/2.000ha thực bì rừng thông”.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An sẵn sàng chuẩn bị máy thổi lửa phòng, chống cháy rừng. Ảnh: Văn Trường



Song song với xử lý thực bì, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các chủ rừng, đảm bảo quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện nghiêm túc. Chủ rừng phải xây dựng đai ngăn cách, bố trí lực lượng và thiết bị chữa cháy trước khi đốt thực bì, tuyệt đối không để xảy ra cháy lan.

Ngoài ra, các đơn vị chủ rừng cũng được yêu cầu đầu tư bổ sung thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng như máy bơm nước, vòi chữa cháy, chòi canh, bảng cảnh báo, biển cấm lửa... để chủ động ứng phó kịp thời khi có cháy xảy ra.

Rất nhiều vị trí ở rừng thông ở Nghệ An dày đặc thực bì cần được xử lý. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 15.476ha rừng thông dễ cháy. Mỗi năm chỉ có khoảng trên 2.000ha được phát dọn thực bì, chủ yếu do các Ban quản lý rừng phòng hộ thực hiện. Trong khi đó, hơn 13.000ha còn lại, phần lớn do các xã quản lý, chưa được xử lý kịp thời, khiến nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng luôn ở mức cao.

Nguyên nhân chính là do thiếu kinh phí, bởi việc xử lý 1 ha thực bì dưới tán rừng thông cần từ 3 đến 4 triệu đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn hẹp, phải chia sẻ cho nhiều hạng mục khác như mua sắm thiết bị, tổ chức tập huấn, bảo trì chòi canh lửa và làm đường băng cản lửa. Điều này khiến công tác phòng, chống cháy rừng vẫn còn nhiều hạn chế và tiềm ẩn rủi ro cao./.