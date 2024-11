Kinh tế Nâng tốc độ tối đa trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò lên 80 km/h từ ngày 15/11 Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, hiện nay các hạng mục của Dự án Đại lộ Vinh – Cửa Lò đã cơ bản được hoàn tất. Từ ngày 15/11/2024, đơn vị sẽ điều chỉnh lại tốc độ tối đa trên tuyến để người dân lưu thông.

Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 và giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Ngày 29/8/2024, Sở Giao thông Vận tải đã đưa công trình vào thông xe khai thác tạm với vận tốc tối đa là 50 km/h.

Lực lượng chức năng điều chỉnh tốc độ tối đa trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò, chuẩn bị cho việc áp dụng chính thức từ ngày 15/11. Ảnh: Q.A

Đại diện Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải, cho biết, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành nền mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và công trình trên tuyến; hiện đang thi công hoàn thiện một số hạng mục cục bộ trên vỉa hè và mở rộng nút giao với đường 35m, đường ven biển. Tuy nhiên, các hạng mục này không làm ảnh hưởng đến công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn.

Tốc độ tối đa tuyến đường chính dành cho ô tô là 80 km/h, tuyến đường gom với phương tiện hỗn hợp là 60 km/h. Ảnh: Q.A

Do đó, để phù hợp với điều kiện thực tế, tạo tính kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, dự kiến ngày 15/11/2024, Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức cho khai thác Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) với phương án tổ chức giao thông đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 7919/UBND-CN ngày 16/9/2024, cụ thể như sau:

Đối với đoạn từ Km0+00 - Km9+680, tuyến đường gom mỗi bên rộng 9m: Cho phép các phương tiện hỗn hợp (xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng...) lưu thông, tốc độ tối đa là 60 km/h. Tuyến đường chính mỗi bên rộng 16m: Chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông, tốc độ tối đa là 80 km/h. Đối với đoạn từ Km9+680 - Km10+832 (đoạn gần tiếp giáp với đường Bình Minh, TX. Cửa Lò): Cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa là 60 km/h.

Đoạn từ Km9+680 - Km10+832 (đoạn gần tiếp giáp với đường Bình Minh, T.X Cửa Lò) có 4 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/h. Ảnh: Q.A

Để tiếp tục hình thành thói quen và đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông và tăng khả năng thông hành trên tuyến, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã có Công văn số 4557/SGTVT-QLDA ngày 13/11 đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương (thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò) tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn người dân tuân thủ phương án tổ chức giao thông và các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn trong thời gian khai thác.

Như vậy, dự kiến ngày 15/11/2024, tốc độ tối đa trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ được nâng lên 80 km/h. Trước đó, sau hơn 2 tháng khai thác tạm với tốc độ tối đa 50 km/h, nhiều ý kiến của người dân cho rằng, đây là tốc độ khá thấp so với một tuyến đường có quy mô lớn như vậy.

Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 13/11/2024, lực lượng chức năng đã bắt đầu sơn lại tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h trên tuyến đường chính và 60 km/h đối với tuyến đường gom, dự kiến sẽ kịp hoàn thành đúng ngày 15/11 theo kế hoạch.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An cũng cho biết, trong quá trình khai thác tạm vừa qua đã xuất hiện một số tồn tại nhất định như: tình trạng người dân lưu thông ngược chiều tương đối nhiều; việc chăn thả trâu, bò trên giải phân cách giữa khá phổ biến; tập kết rác thải hai bên vỉa hè còn xảy ra; một số hộ dân xây dựng các công trình, biển quảng cáo, mái tôn, trồng cây lâu năm tái lấn chiếm trong phạm vi vỉa hè; xây đắp các bục, bệ để làm lối lên xuống vỉa hè xảy ra tràn lan, dẫn đến gây mất an toàn giao thông, khả năng thoát nước mặt đường và làm mất mỹ quan tuyến đường.

Một số xe máy chạy sang làn chính dành cho ô tô trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Q.A

Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị UBND thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò chỉ đạo các phường, xã liên quan thông báo cho người dân triển khai tháo dỡ các công trình, biển quảng cáo, mái tôn, cây lâu năm, bục, bệ để làm lối lên xuống vỉa hè... xong trước ngày 20/11/2024. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình dọc hai bên phạm vi dự án, kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý, đình chỉ các hành vi lấn chiếm phạm vi vỉa hè của dự án.

Tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ phương án tổ chức giao thông, các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn và không chăn thả trâu, bò trên tuyến. Chỉ đạo Công an thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn người dân tuân thủ phương án tổ chức giao thông an toàn.