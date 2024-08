Kinh tế Những lưu ý khi lưu thông trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò Hiện nay, đại lộ Vinh - Cửa Lò đã chính thức thông xe và đang trong quá trình khai thác tạm. Đây là tuyến đường lớn và hiện đại, người dân cần chú ý lưu thông đảm bảo an toàn.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Tốc độ tối đa trong giai đoạn khai thác tạm là 50Km/h

Theo Sở Giao thông vận tải cho biết, mặc dù Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thông xe, nhưng đang trong quá trình khai thác tạm, còn 1 số hạng mục cần hoàn thiện. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như các công nhân đang tiếp tục thi công trên tuyến, tốc độ tối đa cho phép trong giai đoạn đầu là 50Km/h.

Trước mắt, các phương tiện chỉ được lưu thông với vận tốc tối đa 50km/h trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Q.A

Về vấn đề này, một số ý kiến người dân cho rằng, đây là tốc độ khá chậm so với một tuyến đường lớn như Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải cho biết, sau khi hoàn thiện các hạng mục, dự kiến ngày 30/10/2024, đơn vị sẽ tổ chức cắm lại tốc độ lưu thông trên tuyến theo quy định và tốc độ thiết kế được duyệt, tốc độ tối đa chắc chắn sẽ được tăng lên so với hiện tại.

Điều khiển xe đi đúng làn đường

Bên cạnh lưu thông đảm bảo tốc độ cho phép thì các phương tiện cũng phải đi đúng làn đường theo quy định. Mặc dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên trong 2 ngày thông xe vừa qua, nhiều người dân còn bỡ ngỡ, đặc biệt là tình trạng nhiều xe máy đi vào làn đường chính dành cho ô tô.

Xe máy đi vào làn dành cho ô tô trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Quang An

Theo quy định, đối với đoạn từ Km0+00 - Km9+680 (đoạn có đường gom hai bên): Tuyến đường gom mỗi bên rộng 9m cho phép các phương tiện hỗn hợp lưu thông. Tuyến đường chính mỗi bên rộng 16m (4 làn xe) chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông.

Hướng dẫn đi đúng làn đường trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Đồ họa: Hữu Quân

Đối với đoạn từ Km9+680 - Km10+832 (đường chính mỗi bên rộng 16m (4 làn xe), không có đường gom hai bên) thì 2 làn đường sát vỉa hè cho phép các phương tiện hỗn hợp lưu thông; 2 làn đường phía trong (gần giải phân cách giữa) chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông.

Chú ý quan sát, tuân thủ hiệu lệnh, biển báo

Một trong những điểm đáng lưu ý hiện nay là tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò có rất nhiều điểm giao cắt. Cụ thể, theo thống kê của Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải thì toàn tuyến có 82 điểm giao cắt với các đường dân sinh 2 bên đường, trong đó có 7 điểm giao lớn, đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông như nút giao với đường ven biển, nút giao với đường 35 mét…

Người dân lưu thông trên tuyến cần tuân thủ biển chỉ dẫn, tín hiệu đèn... Ảnh: Quang An

Do có nhiều điểm giao cắt nên người điều khiển phương tiện giao thông trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò phải đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đến các điểm giao nhau, tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, đi đúng làn đường, tuân thủ vạch kẻ trên mặt đường; người lái xe trên đường khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn; đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe theo quy định...

“ Thực tế qua 1 ngày thông xe, dù đã có biển báo nhưng nhiều người dân còn bỡ ngỡ nên tình trạng đi nhầm làn đường, vượt quá tốc độ vẫn diễn ra. Các lực lượng đã được phân công đến các điểm để hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân đi đúng theo quy định để đảm bảo an toàn. Thiếu tá Trương Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ kiểm soát giao thông đại lộ Vinh - Cửa Lò

Lực lượng chức năng tập trung điều tiết các phương tiện giao thông trong những ngày đầu thông xe. Ảnh: Quang An

Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh (từ ngày 31/8 - 3/9), lượng người đổ về Đại lộ Vinh - Cửa Lò để xuống biển du lịch, nghỉ dưỡng sẽ rất đông. Người dân cần chấp hành nghiêm mọi hướng dẫn, chỉ dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông an toàn, tránh ùn tắc giao thông trên tuyến đường mới này.