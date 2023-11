Nga có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

"Chúng ta thực sự đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong mối quan hệ, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Chúng ta cần phải điều chỉnh và xác minh cẩn thận các bước chúng ta sẽ thực hiện để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Lãnh đạo của chúng ta khuyến khích Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ liên bang khác hãy hành động theo cách này, đó là những gì chúng ta được hướng dẫn. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy người Mỹ thực hiện một loạt các bước đi vô trách nhiệm và leo thang liên quan đến Ukraine, và không chỉ ở đó”, nhà Ngoại giao cấp cao của Nga nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với RTVI.

"Đó là lý do tại sao, nếu nhìn mô hình ứng xử hiện nay của Washington từ góc độ này, tôi không loại trừ bất cứ điều gì cả. Mức độ (quan hệ ngoại giao) có thể bị hạ cấp và việc cắt đứt quan hệ ngoại giao cũng có thể xảy ra", ông nói thêm.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov khẳng định, Nga không có kế hoạch khởi xướng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Ông Ryabkov nói: “Chúng tôi tin rằng quan hệ ngoại giao là một thành tố của các vấn đề quốc tế cần được quan tâm, vì nếu không chúng ta sẽ mất tất cả những gì còn lại của các kênh văn minh để gửi thông điệp cho nhau”.

Về vấn đề này, ông chỉ ra rằng ngày 16/11 sẽ đánh dấu 90 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. "Mối quan hệ của chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, thậm chí có thời kỳ quan hệ đồng minh và tình anh em trong cuộc chiến chống lại kẻ thù chung là nước Đức dưới thời Hitler. Sau đó là Chiến tranh Lạnh, Khủng hoảng Tên lửa Cuba và thời kỳ hòa hoãn. Chúng ta đã chứng kiến nhiều điều”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý.

Nhà Ngoại giao cấp cao cũng chỉ ra rằng, Nga sẽ luôn đáp trả mọi thách thức và hành động khiêu khích của Mỹ. Ông Ryabkov nhấn mạnh: “Tôi nghĩ người Mỹ hiện đã biết đến chúng tôi và theo dõi cách chúng tôi bảo vệ lợi ích của mình một cách chắc chắn và nhất quán trong mọi lĩnh vực”.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Mỹ chi hơn 200 triệu USD mỗi giờ để trả nợ quốc gia, vì vậy, họ sẽ sớm không có đủ giấy để in tiền. Ông đang bình luận về tuyên bố của người đồng cấp Mỹ John Kirby rằng Mỹ đã chi 96% số tiền phân bổ cho Ukraine kể từ đầu năm 2022, khi căng thẳng kéo dài với nước láng giềng Nga chuyển sang xung đột vũ trang. Khi một phóng viên gợi ý rằng Washington có thể in tiền vô thời hạn trừ khi máy in bị hỏng, ông Peskov chỉ ra rằng đơn giản là sẽ không còn giấy.

Hiện tại, nợ công của Mỹ lên tới khoảng 33,6 nghìn tỷ USD, sau khi vượt trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD vào tháng 1. Theo dữ liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) công bố đầu năm nay, khoản trả lãi cho khoản nợ quốc gia lên tới 475 tỷ USD trong năm tài khóa 2022. Con số đó tương đương khoảng 1,3 tỷ USD mỗi ngày và khoảng 54,2 triệu USD mỗi giờ. CBO cảnh báo, trong năm qua, chi phí đi vay của chính phủ liên bang đã tăng nhanh do một loạt đợt tăng lãi suất và sẽ tiếp tục tăng. Báo cáo cho biết thêm, trong vòng 30 năm tới, việc trả nợ quốc gia sẽ trở thành khoản chi lớn nhất trong ngân sách liên bang, vượt xa chi phí chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội./.