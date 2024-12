Quốc tế Nga ngăn chặn được âm mưu khủng bố của Ukraine ở ngoại ô Matxcơva FSB Nga đưa tin rằng tại khu vực Matxcơva, họ đã ngăn chặn được một cuộc tấn công khủng bố do các cơ quan đặc biệt của Ukraine lên kế hoạch nhằm vào một trong những người đứng đầu một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Theo kế hoạch, chúng định dùng bom tự chế gài trong xe của ông để giật nổ.

Lính đặc nhiệm FSB của Nga. Ảnh minh họa

"Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn một hành động khủng bố ở khu vực Matxcơva, do các cơ quan đặc biệt của Ukraine lên kế hoạch nhằm vào một trong những người đứng đầu một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Liên bang Nga sản xuất các sản phẩm cho Bộ Quốc phòng Nga", Cơ quan an ninh Nga cho biết trong một tuyên bố.



"Kết quả của các biện pháp được thực hiện, 7 công dân Nga sống tại các vùng Matxcơva và Sverdlovsk và Lãnh thổ Perm đã bị bắt giữ, bao gồm ba trẻ vị thành niên có liên quan đến việc tổ chức giám sát bãi đậu xe của đối tượng định ám sát, cũng như sản xuất thiết bị nổ tự chế từ các thành phần thu được từ nơi cất giấu và đặt dưới xe cụ thể để thực hiện vụ nổ", FSB lưu ý.



Theo FSB, hoạt động của những kẻ phạm tội được các cơ quan đặc biệt của Ukraine điều phối thông qua các tin nhắn Internet nước ngoài, điều này được xác nhận bằng thông tin trong các thiết bị liên lạc thu giữ được từ những người bị giam giữ.



"Hiện tại, các thành viên trong nhóm đang thú tội và hợp tác với cuộc điều tra", cơ quan đặc biệt nhấn mạnh.



FSB lưu ý, cục điều tra chính của Ủy ban điều tra Nga tại khu vực Matxcơva đã khởi tố và tiến hành điều tra một vụ án hình sự theo Phần 3 của Điều 30, đoạn "a" của Phần 2 của Điều 205 Bộ luật hình sự Liên bang Nga (thực hiện hành động khủng bố như một phần của nhóm người theo thỏa thuận từ trước).