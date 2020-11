Nga phá âm mưu tấn công khủng bố ở khu vực Moscow

Theo thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, lực lượng đặc nhiệm đã ngăn chặn các hoạt động của tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó những kẻ tham gia có ý định thực hiện các hành động phá hoại và khủng bố ở khu vực Moscow.

Trong khuôn khổ vụ án hình sự khởi tố tại tỉnh Vladimir, lực lượng an ninh đã kịp bắt giữ một thành viên của nhóm - công dân của một trong những quốc gia Trung Á. Trong quá trình điều tra nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan đang trú ngụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thiết bị nổ tự chế, các vật dụng và tài liệu khác. Theo video do Trung tâm Quan hệ công chúng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga công bố sau đó, có 5 người đã bị giam giữ, 1 người trong số này đã nhận tội. Theo cơ quan an ninh, các thành viên của nhóm này đã tuyển dụng các chiến binh tiềm năng và quyên tiền cho nhu cầu của những kẻ khủng bố.

Đây là lần thứ 4 lực lượng chức năng ngăn chặn vụ tấn công khủng bố ở Nga trong vài tháng qua. Mùa Thu năm nay, lực lượng an ninh đã ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow, Volgograd và Stavropol.

Theo các báo cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, có hàng chục âm mưu cuộc tấn mỗi năm. Trong 10 năm qua, đã có hơn 150 âm mưu tấn công khủng bố bị chặn đứng./.