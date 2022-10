Nga tuyên bố phá hủy 16 tên lửa HIMARS trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 18 V.League 2022. Mặc dù đội chủ nhà đang có phong độ không tốt, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng đang có những vấn đề mà huấn luyện viên Huy Hoàng phải đối mặt. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ lại có một kết quả không như ý trong trận Derby Nghệ Tĩnh.

(Baonghean.vn) - U17 Việt Nam dễ dàng đánh bại U17 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số đậm 4-0. Trận đấu ở bảng F, thuộc vòng loại U17 châu Á. Đáng chú ý U17 lần này ra sân với đội hình có tới 5 cầu thủ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.