Ngăn chặn vi phạm pháp luật về pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển pháo

Bên cạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương ở Nghệ An đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển… thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, nhất là tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Qua đó, kịp thời phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển pháo, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu pháo trái phép vào địa bàn tỉnh.

03 đối tượng buôn bán 05 tạ pháo từ Quảng Trị ra Nghệ An bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Điển hình đầu tháng 8/2023, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình địa bàn, Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP Vinh) phát hiện 1 đường dây có hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với số lượng lớn, xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Sỹ Thái, SN 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương cầm đầu. Đường dây này xuất phát từ nước ngoài qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, sau đó các đối tượng vận chuyển về tiêu thụ trên địa bàn Nghệ An. Trước tình hình trên, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Vào ngày 13/9/2023, Ban chuyên án phát hiện Nguyễn Sỹ Thái cùng một đối tượng đi xe khách đến một cửa hàng cho thuê xe ô tô trên địa bàn TP. Vinh để thuê xe đi vào Quảng Trị nhận hàng.

Các tổ công tác của Ban chuyên án đã bám sát, theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng, lựa chọn thời điểm, địa điểm phù hợp phá án. Sau khi xác định đối tượng nhận hàng tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và di chuyển về đến địa bàn xã Hưng Đông, TP Vinh để giao hàng, Ban chuyên án quyết định phá án.

Pháo nổ được các đối tượng chất đầy xe ô tô 7 chỗ. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Vào lúc 7h ngày 14/9/2023, tại đoạn đường N2, Khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Hưng Đông, TP Vinh, Nguyễn Sỹ Thái và 2 đối tượng khác là Thái Doãn Phúc, SN 1983, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Hoàng Hữu Thế, SN 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương đã bị bắt quả tang có hành vi “Buôn bán hàng cấm”; thu giữ tổng cộng 5 tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất (gồm 342 cối pháo nổ các loại), 1 xe ô tô loại 7 chỗ, 100 triệu đồng.

Khám xét nhà Thái tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, lực lượng Công an thu giữ thêm 7 kg pháo nổ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Thái khai nhận đã thuê Hoàng Hữu Thế đi cùng vào tỉnh Quảng Trị, vận chuyển số pháo trên về bán cho Thái Doãn Phúc.

Trước đó, vào 16h ngày 12/8/2023, tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tổ công tác Công an huyện phát hiện, bắt quả tang đối tượng Cao Kỳ (SN 1995) quê quán thị trấn Hưng Nguyên, trú tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’ Drai, tỉnh Kon Tum về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều bao tải, bên trong chứa gần 164kg pháo.

Đối tượng Cao Kỳ và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Tại khu vực biên giới, nhiều đường dây buôn bán pháo lậu từ nước ngoài về, qua đường Cửa Khẩu với thủ đoạn tinh vi cũng đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Điển hình vào hồi 16h35 ngày 9/8, tại luồng kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Hải quan Nghệ An) tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS: 37C-134.46, rơ moóc 37R006.22 do Lê Ngọc Hùng (SN 1993), trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh điều khiển, phát hiện dưới nệm nằm ở cabin đầu kéo cất giấu 24 cây pháo hoa nổ (trọng lượng 26 kg).

Qua điều tra, xác minh đối tượng Lê Ngọc Hùng khai nhận: Trước đó, đã điều khiển phương tiện ô tô đầu kéo nói trên đến Phôn-xa-vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào và nhờ một người đàn ông Lào (không biết tên tuổi, địa chỉ) mua số pháo trên với giá 4 triệu đồng, cất giấu dưới nệm nằm ở cabin đầu kéo đưa để đưa về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Chi cục Hải quan CKQT Nậm Cắn điều tra, xác minh đối tượng có hành vi cất giấu pháo nổ trong ca bin xe đầu kéo đưa về Việt Nam. Ảnh tư liệu: Phương Linh

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, tình hình mua bán, vận chuyển pháo lậu thường có dấu hiệu gia tăng về cuối năm. Các đối tượng hoạt động phạm tội không phải là các đối tượng hình sự cộm cán mà chủ yếu là hành vi tự phát do lợi nhuận mang lại. Trong đó, nổi lên phương thức, thủ đoạn các đối tượng mua bán pháo nổ trái phép qua các trang mạng Facebook, Zalo…

Ngành chức năng khuyến cáo người dân, các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ đều là trái phép. Người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 190, 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo.

Rõ việc, rõ trách nhiệm

Nhằm chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Từ cuối tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 636/KH-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo nghiêm túc công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn (thời gian thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 26/02/2024).

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vi phạm. Ảnh tư liệu: Việt Hùng

UBND tỉnh cũng đề nghị các lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cảnh sát biển… tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tuyến biển, đặc biệt là tại các cảng, cửa lạch, cửa khẩu, đường tiểu ngạch để phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra hành chính các trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở kinh doanh các loại hóa chất, tiền chất, các điểm tập kết tại bến xe, nhà ga, cảng biển, cửa lạch... nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm về pháo, thuốc pháo.

Đặc biệt, lưu ý đến các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, trong đó tuyến biển gồm các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai; tuyến đường bộ gồm Quốc lộ 1A,7A,7B, 46, 46B, 48, 48B, 15A, tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc đường bộ đoạn qua Nghệ An; tuyến biên giới (Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Thanh Thủy (Thanh Chương), các đường tiểu ngạch và tuyến đường sắt qua địa bàn Nghệ An.

Về đối tượng, ngoài các đối tượng nghi vấn hoạt động trong các đường dây, ổ nhóm nhập lậu, buôn bán trái phép các loại pháo, thuốc pháo; đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; nhóm đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên có biểu hiện sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo cần lưu ý đến các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường thủy có điều kiện, khả năng hoặc biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo trái phép, đặc biệt số đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển. Các cơ sở kinh doanh các loại tiền chất, hóa chất mà các đối tượng thường lợi dụng trong việc mua bán dễ dàng để sản xuất, chế tạo pháo nổ trái phép…

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng chống pháo nổ. Ảnh tư liệu: Minh Thái

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ các điểm bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng, không để xảy ra các trường hợp lợi dụng các điểm bán pháo hoa được cấp phép để bán pháo nhập lậu; không để găm hàng, nâng giá, báo hết sản phẩm nhưng lại tuồn hàng ra bên ngoài bán giá cao.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND tỉnh yêu cầu phân công rõ nhiệm vụ quản lý địa bàn và gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành, cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác phòng chống pháo nổ; xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm, không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các giải pháp phòng, chống pháo trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Công an huyện Quỳ Hợp vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống pháo, vừa phối hợp tuần tra kiểm soát trên các địa bàn thôn xóm. Ảnh tư liệu: Bình Minh

“Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc chỉ đạo triển khai thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 636/KH-UBND để tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn, lĩnh vực quản lý diễn biến phức tạp (xảy ra bị thương do pháo; nổ pháo nhiều, nhất là trong đêm Giao thừa) thì tập thể và cá nhân thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”, công văn của UBND tỉnh nhấn mạnh.