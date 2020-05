Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chương trình cho vay để trả lương ngừng việc

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.



Thực hiện chủ trương trên, NHCSXH cũng đã ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An cho biết: Trong thời gian qua, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo phòng giao dịch huyện và hội sở tỉnh liên tục nắm tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại đến các khách hàng vay vốn để thực hiện các biện pháp như gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để khôi phục sản xuất. Chúng tôi cũng hướng dẫn các khách hàng bị rủi ro do dịch đủ điều kiện xử lý rủi ro, lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định.