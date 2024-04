Ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

Đối với lĩnh vực an toàn giao thông, ngày 19/1/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới với 9 nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm. Trong đó, UBND tỉnh nhấn mạnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến tuổi học sinh xảy ra phức tạp do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý.