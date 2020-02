Ngành may mặc thiếu nguyên liệu trầm trọng vì dịch Covid-19

Tuy nhiên, với những doanh nghiệp nhỏ chưa tự chủ được đơn hàng, phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp lớn thì nguyên phụ liệu chỉ có thể đáp ứng được hết tháng 2. Đến tháng 3, có thể nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa.

Việc giao thương qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không giữa Việt Nam - Trung Quốc còn hạn chế. Không có nguyên liệu khiến các doanh nghiệp không thể đảm bảo cung ứng hàng cho thị trường Châu Á, chủ yếu là những đơn hàng ngắn hạn từ các nước: Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Một công ty May lớn ở Bắc Giang cho biết đã cho công nhân trở lại giờ làm việc bình thường do đã nhập đủ nguyên phụ liệu từ trước Tết. Đồng thời, tìm nguồn cung thay thế từ Indonesia do đến giữa tháng 3 các doanh nghiệp ở Trung Quốc mới hoạt động trở lại.

Tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, theo ghi nhận của VnExpress hôm 19/2, doanh nghiệp may mặc trên địa bàn bị đình trệ. Nhiều nhân viên nghỉ việc vì bị cách ly. Công việc hoạt động cầm chừng.

Số liệu của Vitas cho hay, tháng 1, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 2,85 tỷ USD, giảm 23,48% so với cùng kỳ 2019, giảm 18,59% so với tháng 12/2019. Kim ngạch nhập khẩu đạt 1,39 tỷ USD cũng giảm 28,5% so với cùng kỳ 2019 và 34,59% so với tháng liền trước.