Kinh tế Ngành ngân hàng ở Nghệ An tìm giải pháp khơi thông dòng vốn tín dụng Đến ngày 31/10, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 7%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tăng trưởng tín dụng ngân hàng có tín hiệu hồi phục phản ánh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đã có sự cải thiện.

Tín hiệu phục hồi

Nhờ tập trung chỉ đạo tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, triển khai có hiệu quả các giải pháp, định hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên,... nên kết quả kinh doanh tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cửa Lò đạt kết quả tốt, tăng trưởng huy động, dư nợ đều tăng khá. Đến ngày 31/10/2024, nguồn vốn huy động của Vietinbank chi nhánh Cửa Lò ước đạt 4.620 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 903 tỷ đồng, tăng 24%; tổng dư nợ đạt 6.300 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.000 tỷ đồng, tăng 19%.

Ông Võ Huy Hạ - Giám đốc Vietinbank chi nhánh Cửa Lò cho biết: Năm nay, sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc hơn. Chúng tôi đã triển khai các chương trình tín dụng, các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi và phù hợp để tăng trưởng dư nợ như: Chương trình đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp, Chương trình vay ưu đãi - Khởi sắc tương lai, Gói tín dụng theo ngành nghề và địa bàn, Gói cho vay trung, dài hạn,…

"Mục tiêu đặt ra đối với VietinBank chi nhánh Cửa Lò trong năm 2024 là tiếp tục tăng trưởng hợp lý và phát triển bền vững, tập trung tăng trưởng về hiệu quả. Thực hiện tốt 10 chủ điểm trọng tâm của VietinBank trong năm 2024. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Ngân hàng Công thương Việt Nam giao, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn, tăng thu ngoài lãi,... để làm tiền đề cho tăng trưởng năm 2025", ông Hạ chia sẻ.

Giao dịch tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Tại BIDV chi nhánh Nghệ An, huy động vốn và tín dụng đều tăng trưởng 5%, trong đó, khối khách hàng cá nhân tăng tốt hơn khối doanh nghiệp. Theo đánh giá, lãi suất vay năm này có thể nói là thấp chưa từng có nên khuyến khích khách hàng cá nhân vay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lớn, đầu tư kinh doanh vẫn khó khăn nên nhu cầu vay vốn chưa được ghi nhận nhiều.

Bà Lê Thị Mộng Lý – Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An cho biết: "Mục tiêu chi nhánh vẫn tiếp tục tăng trưởng theo kế hoạch, dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 6-7% vào cuối năm nay. Để đạt mục tiêu đề ra, chúng tôi có nhiều giải pháp, trong đó, có nhiều gói tín dụng cạnh tranh cho mỗi đối tượng khách hàng".

Xung quanh vấn đề lãi suất cho vay hiện nay, chị Hà Thanh – chủ một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh cho biết: "Mặt bằng lãi suất vay hiện nay thấp chỉ bằng 1/2 năm ngoái. Hiện nay, doanh nghiệp chúng tôi đang vay Ngân hàng SHB 6,5%/năm kỳ hạn 6 tháng, Vietbank 7%/năm kỳ hạn 3 tháng, Vietinbank 5,5%/năm vay (điều kiện vay trên 3 tỷ đồng). Với mặt bằng lãi suất này đang là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh, nhất là dịp cuối năm nhu cầu vốn tăng cao".

Cuối năm là dịp nhu cầu vốn tăng cao. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP May Vinatex Hoàng Mai. Ảnh: Thu Huyền

Được biết, hiện lãi suất cho vay ở tất cả các kỳ hạn, thuộc mọi lĩnh vực đều thấp so với năm ngoái và những năm trước. Trong đó, lãi suất cho vay thuộc các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ chỉ còn dưới 4%/năm. Lãi suất giảm về mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước là các ngân hàng vẫn tích cực tiết kiệm chi phí để lấy cơ sở hỗ trợ nền kinh tế.

Tín dụng tăng trưởng khá

10 tháng đầu năm, ngành Ngân hàng Nghệ An tiếp tục dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ về kết quả huy động nguồn vốn; thực hiện có hiệu quả đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trên địa bàn. Trong quý III/2024, tăng trưởng tín dụng ngân hàng có tín hiệu hồi phục, phản ánh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đã có sự cải thiện.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước nhánh Nghệ An, đến ngày 31/10/2024, nguồn vốn huy động tại địa bàn (không tính Ngân hàng Phát triển-VDB) ước đạt 256.740 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 24.396 tỷ đồng, bằng 10,5%; mức cùng kỳ năm 2023 là 10,8%.

Nghệ An là tỉnh có quy mô nguồn vốn tín dụng chính sách lớn của cả nước. Ảnh: Thu Huyền

Đến ngày 31/10/2024, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 317.011 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 21.232 tỷ đồng, bằng 7,18% (mức cùng kỳ năm 2023 là 5,7%). Theo đánh giá, Nghệ An tăng trưởng huy động vốn cao hơn bình quân cả nước, nhưng tăng trưởng tín dụng thì thấp hơn.

Phân theo kỳ hạn: dư nợ ngắn hạn đạt 187.854 tỷ đồng (chiếm 61,6% tổng dư nợ), dư nợ trung, dài hạn đạt 117.332 tỷ đồng (chiếm 38,4% tổng dư nợ).

Dư nợ cho vay chương trình chính sách qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 13.407 tỷ đồng, chiếm 4,3% dư nợ toàn địa bàn.

Đồ họa: Hữu Quân

Dư nợ một số chương trình tín dụng ước đến ngày 31/10/2024: Cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và địa bàn nông thôn toàn địa bàn ước là 142.027 tỷ đồng, chiếm 45% dư nợ toàn địa bàn; Cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ước đạt 20.501 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng dư nợ toàn địa bàn; Cho vay xuất khẩu ước đạt 2.650 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 7,3%; Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ ước còn 71 tỷ đồng, giảm 34,8% so với đầu năm; Cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ước còn 79 tỷ đồng, giảm 37,4% so với đầu năm.

Giai đoạn cuối năm, nhiều ngân hàng đã có động thái khơi thông dòng tín dụng, thêm những gói tín dụng mới để cho vay mới và giảm lãi suất. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm lãi suất cho vay 0,5-2%/năm từ nay đến hết năm 2024 đối với tất cả các khách hàng bị thiệt hại nặng nề do bão số 3; tổng dư nợ hỗ trợ khoảng 160.000 tỷ đồng. Ngân hàng Agribank giảm 0,5-2%/năm lãi suất cho vay và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả cho khách hàng hiện hữu. Đối với khoản vay mới phát sinh, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay theo từng đối tượng, lĩnh vực. Ngân hàng BIDV giảm lãi suất tối đa lên đến 2%/năm tùy theo mức độ thiệt hại và kỳ hạn vay vốn của các khách hàng. Tương tự, Ngân hàng VietinBank dành gói hỗ trợ quy mô đến 100.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi lãi suất với mức giảm lên đến 2%/năm...

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, tín dụng được dự báo sẽ tăng tốt hơn vào những tháng cuối năm. Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Triển khai các gói tín dụng đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp, nỗ lực tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng.