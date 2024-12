Ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2025

Trong năm 2024, ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu thi đua, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác, hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển ngành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân trong toàn tỉnh.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực văn hóa, ngành đã tham mưu triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích như đình Hoành Sơn, đình Đông Viên, di tích Phan Bội Châu; nâng cấp, chỉnh lý trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại bản Hoa Tiến; tu bổ, tôn tạo nhà cụ Vi Văn Khang; triển khai giai đoạn 2 chuyển đổi số tại Bảo tàng Nghệ An; tu sửa tháp Xốp Lợt (huyện Kỳ Sơn)...

Bên cạnh đó, ngành tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn như: Chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; lễ hội Làng Sen 2024; chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Làng Sen nuôi chí lớn” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9); chương trình “Ví, giặm - Hồn quê tỏa sáng” kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; triển lãm “Sắc màu di sản, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”...

Ngoài ra, ngành đã tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo các địa phương tổ chức các lễ hội truyền thống; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, triển lãm, tuyên truyền cổ động từ tỉnh đến cơ sở, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tỉnh; xây dựng chương trình và tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan do Trung ương, tỉnh và các ngành tổ chức.

Trong lĩnh vực thể thao, ngành đã phối hợp với Cục Thể dục Thể thao và các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức thành công 7 giải và tham gia thi đấu 7 giải thể thao quần chúng do Trung ương tổ chức; tổ chức thành công 8 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh. Đối với thể thao thành tích cao, Nghệ An tham gia thi đấu 83 giải, đạt 463 huy chương (128 Huy chương Vàng, 113 Huy chương Bạc, 222 Huy chương Đồng).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích mà ngành Văn hóa và Thể thao đạt được trong năm 2024, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần lưu ý như: Việc đầu tư cho văn hóa, thể thao còn dàn trải, chưa hiệu quả; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng kịp với sự phát triển; văn hóa chưa trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng, gây lãng phí trong khi nhu cầu của người dân rất cao.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ do tỉnh giao nhưng ngành triển khai còn chậm tiến độ và chưa hoàn thành, như: Đề án phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030; Đề án quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và phương án quy hoạch kiến trúc công trình “Không gian trải nghiệm công nghệ số Tinh hoa Xứ Nghệ tại Quảng trường Hồ Chí Minh”; dự án Nhà hát Dân ca tại số 77 đường Nguyễn Du; dự án tu bổ, tôn tạo di tích Phan Bội Châu.

Ngoài ra, việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao còn hạn chế; ngành công nghiệp văn hóa ở Nghệ An hầu như chưa phát triển.

Đồng chí Bùi Đình Long khẳng định: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, ngành Văn hóa và Thể thao cần tham mưu các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt, có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước.

Bên cạnh đó, ngành cần tập trung khai thác tiềm năng kinh tế của các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành; tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 cá nhân của ngành được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân được nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua tỉnh Nghệ An"; 4 tập thể nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 13 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao cũng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ của tỉnh Nghệ An được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn An Ninh - nguyên Trưởng đoàn Dân ca ví, giặm thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An; Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Quế Thị Thương; Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Huế và Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Văn Thông (đều là diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An).