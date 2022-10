Ngành Xuất bản, In, Phát hành tỉnh Nghệ An: Vững tin hội nhập

Ở Việt Nam, hoạt động xuất bản sách đã có từ lâu, thời phong kiến, sách được xuất bản chủ yếu của vua như kim sách (sách vàng), ngân sách (sách bạc) được khắc trên lá vàng, lá bạc, viết trên lụa để tấn phong chức tước hay ghi lại gia phả dòng họ vua… Trong nhân gian, các cuốn sách chủ yếu được viết tay. Ở các triều đại, theo lịch sử để lại, một số vị vua quan tâm tới việc xuất bản, in ấn sách như Lê Thánh Tông, Minh Mạng…

Việc in ấn sách ở nước ta phải kể từ thời Lê sơ (1428-1527) có Lương Như Hộc mở ra nghề in mộc bản nửa sau thế kỷ 15 nhưng chưa phát triển do giấy hiếm. Phải đến thời chúa Trịnh Căn nửa cuối thế kỷ 17 mới học được nghề làm giấy của phương Bắc từ đó có nghề giấy ở phường Yên Thái, Thăng Long nên việc in ấn, xuất bản sách mới phát đạt. Giai thoại làng Nho cho hay thời chúa Trịnh Giang đã cấm hẳn việc mua sách Tàu, việc in, xuất bản Tứ thư, Ngũ kinh đã chủ động bằng giấy của ta.

Khi bước vào thời Pháp thuộc, người Pháp ban hành luật, sắc lệnh như Luật Tự do báo chí 1881, Sắc lệnh 1927,… quy định việc in ấn, bán sách báo nhưng điểm chung là đều kiểm duyệt chặt chẽ. Vào đầu thế kỷ 20, hệ thống nhà in có nhiều ở Sài Gòn như nhà in Phat Toan, nhà in Nguyễn Văn Của; Ở Hà Nội như nhà in Thực Nghiệp Ấn Quán, nhà in Thụy Ký… giúp cho việc xuất bản sách báo trở nên thuận tiện và hướng tới nền công nghiệp với máy móc được nhập từ nước Pháp.