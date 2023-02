Ngành Y tế Nghệ An quyết tâm thực hiện tốt lời Bác dạy

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong các giai đoạn lịch sử, các cán bộ nhân viên y tế Nghệ An đã không ngừng nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các thế hệ thầy thuốc Nghệ An đã luôn tận tuỵ với nghề, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào. Nhiều cán bộ y tế Nghệ An đã anh dũng hy sinh… Khi đất nước hòa bình thống nhất, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên khắp bản làng, âm thầm lặng lẽ, tận tuỵ cống hiến để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong hơn 3 năm qua, cùng với cả nước, Nghệ An bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Trong thời khắc cam go ấy, một lần nữa, hàng ngàn cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An đã ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu, chiến đấu với dịch bệnh. Họ tạm gác lại việc nhà, sự riêng tư, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy để cùng cả nước, cả tỉnh ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Họ chính là những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu.