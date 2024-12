Văn hóa - Văn nghệ Ngày 12/12 là ngày gì? Các sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 12/12 Ngày này năm xưa 12/12. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 12/12, từ những sự kiện lịch sử, chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 12/12

Ngày 12/12/1911: Ngày sinh nhà thơ Thanh Tịnh tên thật là Trần Vǎn Ninh, quê ở thành phố Huế. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông khai sinh ra hình thức tấu nói, rất được phổ biến trong nhân dân.

Ngày 12/12/1964: Đông đảo các nhà sư, trong đó có Viện trưởng Viện Tǎng thống giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam Thích Tinh Khiết tuyệt thực phản đối Mỹ và Chính phủ tay sai Trần Vǎn Hương.

Ngày 12/12/2001: Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải ra quyết định thành lập Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên cơ sở khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên.

Ngày 12 tháng 12 Âm lịch: Ngày giỗ tổ nghề may. Đây là dịp để những người làm việc trong ngành may mặc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, cùng nhau tưởng nhớ đến tổ nghề may - người đã có công gây dựng và truyền dạy nghề may.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 12/12

Ngày 12/12/1935: Thống chế Heinrich Himmler của Đức Quốc xã cho thành lập chương trình khuyến khích sinh sản Lebensborn nhằm tăng sự thuần khiết của chủng tộc Aryan.

Ngày 12/12/1958: Guinée gia nhập Liên Hợp Quốc.

Ngày 12/12/1963: Kenya giành được độc lập từ Anh Quốc.

Ngày 12/12/1969: Hy Lạp tự rút ra khỏi Hội đồng châu Âu trước khi sắp bị buộc phải ra khỏi Hội đồng này do đi theo chế độ quân sự

Ngày 12/12/1991: Nga tuyên bố độc lập từ Liên Xô.

Ngày 12/12/2012: Triều Tiên thành công trong việc phóng vệ tinh đầu tiên của mình, Kwangmyŏngsŏng-3 Unit 2, sử dụng một tên lửa đẩy Unha.

Ngày 12/12 hàng năm: Ngày “Shuangshier” hay ngày “Thích thì giảm giá”, “Thương xót tín đồ mua sắm”, là một ngày hội mua sắm được bắt nguồn từ Trung Quốc và được coi như một biến thể khác của ngày hội siêu giảm giá nhân ngày độc thân 11/11.