Ngày 21/11 là ngày gì? Các sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 21/11

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 21/11

Ngày 21/11/1009: Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế Đại Cồ Việt, lập ra triều Lý, Việt Nam.

Ngày 21/11/1931: Ngày hy sinh của chiến sĩ cách mạng Lý Tự Trọng. Ngày 8/2/1931, tại Sài Gòn, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ của ta diễn thuyết kêu gọi nhân dân giác ngộ cách mạng, Lý Tự Trọng đã bắn chết tên mật thám Pháp Lơrăng và bị địch bắt. Ngày 21/11/1931, Lý Tự Trọng bị địch sát hại. Khi ấy, anh mới 17 tuổi. Anh là người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, người đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú của cách mạng Việt Nam.

Ngày 21/11/1958: Ngày mất của Bác sĩ, Nhà nghiên cứu y sinh Hoàng Tích Trí. Ông là đại biểu Quốc hội khóa I và là Bộ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ tháng 11-1946 đến năm 1958.

Ngày 21/11/1979: Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký lệnh công bố "Pháp lệnh về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14-11-1979).

Bản Pháp lệnh đã khẳng định: "Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là người sẽ tiếp tục sự nghiệp tổ tiên, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa".

Ngày 21/11/1991: Việt Nam và Mỹ thảo luận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 21/11/2001: Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) hoàn thành khai thác tấn dầu thô thứ 100 triệu tại mỏ Bạch Hổ.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 21/11

Ngày 21/11/1783: Ở Paris, Jean-François Pilâtre de Rozier và François Laurent, hầu tước Arlandes thực hiện chuyến bay khinh khí cầu không có dây lần đầu tiên.

Ngày 21/11/1791: Đại tá Napoléon Bonaparte được thăng cấp tướng và được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh của các Quân đội Cộng hòa Pháp.

Ngày 21/11/1894: Quân đội Nhật Bản giành chiến thắng trước quân đội Đại Thanh trong trận Lữ Thuận Khẩu.

Ngày 21/11/1954: Đảng Nhân dân Hành động được thành lập tại Singapore với tổng bí thư là Lý Quang Diệu, là đảng cầm quyền tại Singapore từ năm 1959.

Ngày 21/11/1962: Quân đội Trung Quốc tuyên bố ngừng bắn đơn phương, kết thúc Chiến tranh Trung-Ấn.

Ngày 21/11/1970: Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ tiến hành tập kích một trại giam ở Sơn Tây nhằm giải thoát các tù binh Mỹ đang bị giam giữ. Nhưng vụ tập kích không đạt được mục tiêu do toàn bộ tù binh Mỹ đã được đưa đến một trại giam khác trước đó do rò rỉ tin tức tình báo từ phía Mỹ. Do sai sót này nên Mỹ đã cải tổ Cơ quan tình báo một năm sau đó.

Ngày 21/11/1992: Là ngày mất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane.