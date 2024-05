Ngày đền tội của người cha trốn nã và giọt nước mắt của đàn con thơ (Baonghean.vn) - Sau 20 năm bỏ trốn biệt tích sang Lào, cựu nhân viên bảo hiểm nhân thọ Hoàng Trung bị bắt vì liên quan đến vụ tham ô tài sản. Ngày hầu tòa, Trung liên tục bật khóc vì những sai lầm trong quá khứ đã gián tiếp đẩy đàn con thơ vốn đã sống thiếu mẹ vào cảnh bơ vơ.

Lời thú tội của kẻ tham ô tài sản

Một ngày cuối tháng 5, phiên tòa xét xử vụ “Tham ô tài sản” liên quan đến bị cáo Hoàng Trung (46 tuổi), trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Dáng người nhỏ thó, Trung lặng lẽ bước vào phòng xử án, phía dưới vẳng lên tiếng nức nở của người thân.

Vụ án mà Trung thực hiện hành vi phạm tội xảy ra cách đây đã hơn 20 năm. Nếu như gã đàn ông này không bỏ trốn mà thẳng thắn đối diện với pháp luật thì có lẽ giờ đây Trung đã chấp hành xong hình phạt tù. Thế nhưng, vì sự trốn chạy mà giờ đây bị cáo này mới hầu tòa.

Bị cáo Hoàng Trung lĩnh án 7 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Liên quan đến hành vi phạm tội của Trung, hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2003, Hoàng Trung là kế toán thu ngân cho một văn phòng giao dịch của công ty bảo hiểm lớn có chi nhánh tại Nghệ An.

Trong vòng 22 ngày, từ ngày 6/2/2003 đến 28/2/2003, Trung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, không làm thủ tục nộp tiền vào tài khoản công ty mà để tiền trong két sắt của đơn vị, từ đó chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng của công ty bảo hiểm nhân thọ. Số tiền chiếm đoạt, Trung đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, gửi về cho bố mẹ và làm thất thoát một số tiền mà không rõ lý do.

Khi thâm hụt hơn nửa tỷ đồng, Hoàng Trung bỏ trốn. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Trung về tội tham ô tài sản. Đến tháng 10/2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã bắt giữ Hoàng Trung, di lý đối tượng này về nước.

Trước bục khai báo, Trung thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai nhận, sau khi phát hiện bị mất một số tiền trong khoản tiền mình được giao quản lý nên lo lắng. Sau đó, bị cáo đã lấy tiền của công ty để chơi cá độ bóng đá với mục đích kiếm tiền, bù vào khoản tiền đã mất, nhưng càng chơi càng mất.

Vì lo sợ nên bị cáo đã trốn sang Lào sinh sống. Tại xứ người, với thân phận là một người mới, bị cáo sống chui lủi trong các khu vực dân cư hẻo lánh. Quá trình lẩn trốn, Trung cắt đứt liên lạc với người thân nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Ba năm sau, anh ta nên duyên với một người phụ nữ bản địa. Vì không có giấy tờ tùy thân, Trung chỉ chung sống mà không đăng ký kết hôn với vợ. Dù vậy, họ lần lượt đón ba đứa con chào đời, đứa lớn sinh năm 2006, đứa nhỏ sinh năm 2019.

Sau thời gian dài chung sống, đến năm 2021, cuộc hôn nhân không giá thú của Trung tan vỡ khi người vợ bỏ chồng con đi theo tình yêu mới. Thời điểm đó, đứa con út của Trung mới 2 tuổi.

Rơi nước mắt khi gặp con chốn pháp đình

Quá trình trả lời các câu hỏi tại phiên tòa, Trung nhiều lần rơi nước mắt, bật khóc thành tiếng khi có người nhắc đến 3 đứa con. “Sau khi vợ bị cáo bỏ đi, 4 bố con dựng cái nhà nhỏ đùm bọc nhau. Từ ngày bị cáo bị bắt, các con bơ vơ, bị cáo lo cho cuộc sống của các con…”, bị cáo nghẹn ngào trình bày.

Vì mọi tài sản vợ đều mang đi hết, bản thân không có việc làm nên Trung rất chật vật để nuôi các con. Tội nhất là đứa con út phải sống trong thiếu thốn khi bố mẹ “đứt gánh”. May mắn là cô con gái lớn hiểu chuyện, thương bố, thương em, giúp Trung quán xuyến việc nhà. Việc Trung bị bắt là cú sốc tâm lý đối với ba đứa trẻ. Sau khi mẹ bỏ đi và bố bị bắt, cô con gái lớn trở thành chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho hai em.

Đến tham dự phiên tòa, người thân của bị cáo nghẹn ngào chia sẻ, từ ngày Trung bị bắt, ba chị em sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ ngoài bìa rừng. Biết các cháu phải sống khó khăn, thiếu thốn nhưng vì liên quan đến giấy tờ, quốc tịch nên anh em họ hàng ở Việt Nam chưa thể đưa các cháu về nước chăm sóc.

Lo lắng, trăn trở cho các con nên trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo nghẹn ngào trình bày mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về chăm sóc 3 đứa con thơ dại, làm lại cuộc đời.

Cuộc gặp gỡ trùng phùng giữa Trung và các con tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong giờ tòa nghị án, Hoàng Trung được phép quay trở lại trò chuyện từ xa với gia đình ngồi cách mấy dãy ghế. Cuộc trò chuyện giữa Trung và hai đứa con diễn ra bằng tiếng Lào, không ai hiểu họ nói gì, chỉ thấy nước mắt ướt đẫm trên ba khuôn mặt. Những người thân chứng kiến cũng nghẹn ngào lau nước mắt.

Cuộc trùng phùng giữa Trung và các con bị gián đoạn khi Hội đồng xét xử ra làm việc. Với hành vi phạm tội từ hơn 20 năm trước, Hoàng Trung bị tòa án tuyên phạt mức án 7 năm tù.

Nghe bản án dành cho mình, đôi mắt Trung một lần nữa ầng ậc nước mắt. Trước khi bị áp tải ra về, Trung ngoái đầu lại nhìn và vẫy chào các con. Hy vọng với sự ăn năn hối lỗi, nhận ra sai lầm của bản thân, ông bố của ba đứa con sẽ cải tạo tốt để sớm được trở về chăm sóc, nuôi dạy các con nên người.