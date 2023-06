Nghệ An triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 80 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn tại tỉnh Nghệ An do đối tượng Giản Tư Công (SN 1991), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, hiện tại sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến hoạt động rất kín kẽ. Điều hành đường dây này là đối tượng Giản Tư Công sử dùng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com” cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

Đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khoé đối phó với cơ quan chức năng. Tất cả các giao dịch đánh bạc của ổ nhóm đối tượng này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh.

Nhận định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh, Công an thành phố Vinh đã xác định được toàn bộ các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 9 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An.

Ngoài Giản Tư Công, 8 đối tượng còn lại cũng bị cơ quan Công an bắt giữ trong đó có 5 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh gồm: Phạm Quang Mạnh (SN 1991) trú tại phường Bến Thủy, Nguyễn Minh Tài (SN 1992) trú tại phường Bến Thủy, Nguyễn Văn Tài (SN 2000) trú tại xã Nghi Kim, Nguyễn Xuân Danh (SN 2001) trú tại xã Hưng Lộc, Nguyễn Hữu Đức (SN 1993) trú tại phường Lê Mao và 3 đối tượng gồm: Đặng Khắc Duy (SN 1989) trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Lê Văn Sơn (SN 1982) trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ và Nguyễn Văn Lễ (SN 1983) trú tại xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, cùng các tang vật khác liên quan tới chuyên án. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 4/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 80 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.