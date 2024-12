Pháp luật

Triệu tập nam thanh niên vi phạm an toàn giao thông thông qua hệ thống camera

Thông qua hệ thống camera, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã truy vết, triệu tập nam thanh niên vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông.