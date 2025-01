Pháp luật Nghệ An huy động tối đa lực lượng để xử lý việc sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa tại TP.Vinh Sáng 28/1, Công an thành phố Vinh đã tổ chức Hội nghị quán triệt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống pháo đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025.

Hội nghị được tổ chức vào sáng 28/1. Ảnh: P.V

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Phạm Thành Long - Trưởng Công an thành phố Vinh, nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025. Theo đó, Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng, bao gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát PCCC&CNCH, cùng các tổ công tác 373, để triển khai các hoạt động trực, ứng trực tại các địa bàn trọng điểm. Các khu vực như khu vui chơi, giải trí, cơ sở thờ tự, các điểm bắn pháo hoa, nơi tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa, các tuyến giao thông chính...

Các lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ để phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi phạm tội, đặc biệt là các hành vi trộm cắp, móc túi, cướp giật, gây mất an ninh, trật tự trong đêm Giao thừa. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông như đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, qua đó, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ sự an toàn cho người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi (SN 2004), trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn bị Công an thành phố Vinh bắt giữ vào ngày 30/12/2024 cùng 9 tạ hóa chất và nhiều nguyên liệu khác để thực hiện hành vi sản xuất pháo hoa, pháo nổ trái phép. Ảnh tư liệu: P.T

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng sẽ cử cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ xuống cơ sở, phối hợp cùng Công an các xã, phường để triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép.

Việc tăng cường sẽ được các đơn vị triển khai ngay từ đêm Giao thừa, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.