Ngày làm việc cuối cùng tại công an huyện xa nhất Nghệ An

Kể từ ngày mai (1/3), tên gọi công an các huyện, thành, thị, trong đó có tên gọi “Công an huyện Kỳ Sơn” sẽ trở thành một phần ký ức. Thế nhưng, những chiến công hiển hách, những cống hiến thầm lặng vì sự bình yên nơi biên giới của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ vẫn sẽ khắc sâu trong tâm trí nhân dân huyện nhà và tỉnh Nghệ An - như một biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng quả cảm và tinh thần phụng sự Tổ quốc.