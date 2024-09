Ngày này năm xưa 23/9: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 23/9

Văn hóa - Văn nghệ Ngày này năm xưa 23/9: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 23/9 Ngày này năm xưa 23/9. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 23/9, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 23/9

Ngày 23/9/1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến - mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngày 23/9/1945: Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/9/1955: Ngày truyền thống Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ngày 23/9/1975: Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 23/9/2009: Việt Nam được bầu vào Ủy ban điều phối của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Ngày 23/9/2021: Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam về Khu vực Tam giác phát triển với chủ đề: "Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì sự phát triển bền vững và ứng phó với khủng hoảng Covid-19 trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam" được Quốc hội Campuchia tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 23/9

Ngày 23/9/1846: Dùng các dự đoán của nhà toán học Urbain Le Verrier, nhà thiên văn học Johann Gottfried Galle phát hiện ra sao Hải Vương.

Ngày 23/9/1889: Yamauchi Fusajirō sáng lập Nintendo ở Kyoto, Nhật Bản, để sản xuất và bán lá bài hanafuda.

Ngày 23/9/2002: Phiên bản công cộng đầu tiên của trình duyệt web Mozilla Firefox ("Phoenix 0.1") được phát hành.

Ngày 23/9/2008: Phiên bản di động đầu tiên của Hệ điều hành Android (hệ điều hành) được phát hành.

Ngày 23/9/2018: Nhật Bản phóng thành công tàu vũ trụ Kounotori 7 chở hàng tiếp tế cho các nhà du hành đang sống và làm việc trên lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Ngày 23/9/2018: Ấn Độ công bố chương trình chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới. Chương trình có tên gọi AB-PMJAY, được xem là "chương trình chăm sóc sức khỏe do Chính phủ cấp vốn lớn nhất thế giới", hướng tới hơn 500 triệu người thụ hưởng.

Ngày 23/9/2019: Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Hội nghị nhằm mục đích tìm giải pháp giảm lượng khí thải nhà kính và hạn chế nhiệt độ trái đất ấm lên ở mức dưới 2 độ C hoặc lý tưởng nhất là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.