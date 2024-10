Ngày này năm xưa 5/10: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 5/10

Văn hóa Ngày này năm xưa 5/10: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 5/10 Ngày này năm xưa 5/10. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 5/10, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 4/10

Ngày 5/10/1426: Trận Tốt Động – Chúc Động, trận đánh giữa nghĩa quân Lam Sơn với quân Đại Minh đóng ở Đông Quan (thủ đô Hà Nội ngày nay)



Ngày 5/10/1847: Hoàng tử Hồng Nhậm lên ngôi hoàng đế kế vị vua cha Thiệu Trị, tức vua Tự Đức.



Ngày 5/10/1887: Thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân Đinh Công Tráng từ trần. Đinh Công Tráng quê ở làng Tráng Xá, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, người lãnh đạo nông dân khởi nghĩa chống Pháp và nổi tiếng với chiến khu Ba Đình. Sau gần 3 năm giữ thành, chống giặc, Đinh Công Tráng chạy về Nghệ An và bị giặc Pháp bắn chết tại làng Trung Yên ngày 5/10/1887.



Ngày 5/10/1892: Sĩ phu yêu nước Tống Duy Tân bị giặc Pháp xử tử. Tống Duy Tân cùng các văn thân yêu nước khác đã tích cực hưởng ứng phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi (1885). Cùng các sĩ phu và văn thân yêu nước, ông giương cao cờ khởi nghĩa ở vùng núi Hồng Lĩnh, Thanh Hóa và trở thành thủ lĩnh của phong trào từ năm 1885 đến 1892. Tháng 9/1892, ông bị địch vây bắt. Không khuất phục được người sĩ phu yêu nước, giặc Pháp đã đưa ông ra xử tử.



Ngày 5/10/1920: Nguyễn Ái Quốc cùng Phan Chu Trinh và một số đồng bào Việt Nam khác từ nhà của Luật sư Phan Văn Trường đến dự cuộc họp của Ủy ban Đệ Tam Quốc tế tại Paris.



Ngày 5/10/1959: Ngày truyền thống của Bộ đội Tăng thiết giáp. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954), để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, Đảng ta rất coi trọng việc củng cố quốc phòng, coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị cho bước phát triển mới của quân đội.



Ngày 5/10/1971: Tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Thác Bà (Yên Bái) bắt đầu phát điện. Kể từ năm 1959 đến năm 1961, công tác khảo sát, thiết kế xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà được tiến hành.



Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 5/10

Ngày 5/10/1789: Trong cuộc Cách mạng tư sản Pháp, phụ nữ Paris đã diễu hành tới cung điện Versailles phản đối vua Louis 16 đã từ chối ban hành các sắc lệnh xóa bỏ chế độ phong kiến.



Ngày 5/10/1947: Lần đầu tiên một chương trình được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Harry Truman là người thực hiện bài phát biểu trước máy quay.



Ngày 5/10/1962: Ban nhạc The Beatles phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên “Love me do”. “Love me do” được ghi âm tại studio Abbey Road ở London ngày 4-9-1962. Đĩa đơn do George Martin sản xuất và chính thức phát hành ngày 5-10.



Ngày 5/10/1974: Dave Kunst trở thành người đầu tiên được công nhận đã đi bộ hết một vòng trái đất. Ông đã hoàn thành chuyến đi của mình trong bốn năm, đi hỏng 21 đôi giày, qua 4 châu lục. Trong suốt chuyến đi, Dave Kunst đã tìm kiếm nhà tài trợ và gây quỹ cho Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc.



Ngày 5/10/1994: Ngày Nhà giáo Thế giới (WTD- World Teachers' Day). Năm 1994, UNESCO đề xướng lấy ngày 5/10 là Nhà giáo Thế giới, nhằm mong muốn cộng đồng quan tâm đến tình trạng và vai trò của các nhà giáo trong việc hình thành và phát triển xã hội. Thông qua đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi sự hỗ trợ cho các giáo viên để đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và giáo dụng trí thức.



Ngày 5/10/2021: Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý năm 2021 thuộc về ba nhà khoa học: Syukuro Manabe (90 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Nhật Bản), Klaus Hasseimann (89 tuổi, người Đức) và Giorgio Parisi (73 tuổi, người Italy), với mô hình vật lý khí hậu Trái đất và định lượng các dự báo chính xác về khí hậu ấm lên toàn cầu.



Ngày 5/10/2011: CEO Steve Jobs - nhà đồng sáng lập Tập đoàn Apple, qua đời ở tuổi 56 sau cuộc chiến kéo dài với căn bệnh ung thư tuyến tụy.