Nghệ An: 27 tết, thịt bò, cá thu đua nhau tăng giá

Sàn 27 tết, các loại thực phẩm ở Nghệ An, nhất là thành phố Vinh đua nhau tăng giá khá mạnh.

Dù thịt bò tăng giá chóng mặt, nhưng sức tiêu thụ mạnh trên địa bàn huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng Theo ghi nhận của PV, trong sáng 27 tháng Chạp, tại chợ Rộc, của xã Trung Thành (Yên Thành) vào sáng 27 tháng Chạp, thịt bò loại 1 có giá 300.000 đồng/kg, tăng 60.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần; riêng mặt hàng thịt lợn không tăng giá, hiện thịt đùi có giá 150.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg so với cách đây 15 ngày. Ông Nguyễn Văn Anh, chuyên giết mổ bò, lợn trên địa bàn xã Nam Thành nhận định, sát tết, thịt bò sẽ còn tăng giá, nhưng ngược lại thịt lợn sẽ giảm giá.

Tại thị trường TP Vinh, thịt bò loại ngon được bán tại các chợ 300.000 đến/kg, tăng 40.000 đồng so với ngày 25 tháng Chạp. Chị Chu Thị Hương - một khách hàng ở Hà Huy Tập cho biết, cách đây 3 ngày chị mua thịt bò với giá 260.000 đồng/kg, nhưng nay đã tăng lên, chịu khó mua sớm, tiết kiệm được 40.000 đồng/kg.

Đối với thịt lợn, các tiểu thương cho biết, giá thịt lợn hiện tại tăng 10.000 đồng/kg, lên 150.000 đồng/kg, tuy nhiên khó bán, tiêu thụ chậm.

Các loại hải sản, đặc biệt là cá thu, tôm he... cũng tăng khá mạnh. Tại cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) sáng 27 tháng Chạp tàu tuyền về bến nhộn nhịp, thương lái đón mua hải sản nhiều hơn thường lệ.

Chị Nguyễn Thị Vân thương lái thu mua hải sản cho biết: Nhìn chung các loại hải sản tăng giá nhẹ, chỉ có cá thu và tôm he tăng mạnh nhất, từ 150.000 lên 180.000 đồng/kg, tôm he từ 550.000 lên 650.000 đồng/kg, tuy nhiên tôm he rất ít khi ngư dân đánh bắt được.

Hải sản cũng tăng giá những ngày giáp tết, trong đó cá thu và tôm he tăng mạnh nhất. Ảnh: Xuân Hoàng Lão ngư Nguyễn Bá Luận ở xã Diễn Ngọc phấn khởi: Mặc dù chuyến này chỉ đánh bắt được 60 kg hải sản các loại, trong đó có 12 kg mực, nhưng với giá cao nên lãi cao bán. Lão cho hay: Tối nay ra khơi đến trưa 28 tháng Chạp về và nghỉ ăn tết luôn. Nhờ hải sản tăng giá, nên tết này gia đình có khoản thu nhập để trang trải tết.



Ông Ngô Xuân Thủy - cảng trưởng Cảng cá lạch Vạn cho biết: Dịp gần tết, một số mặt hàng hải sản tăng giá, trong đó cá thu, tôm he tăng mạnh nhất, mực có tăng giá nhẹ, nhưng mùa này không phải là mùa mực nên sản lượng mực thấp.