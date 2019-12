Nghệ An: 29 ngày quyết liệt giải tỏa hành lang ATGT trước Tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Sáng 27/12, Văn phòng ủy Ban ATGT tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, công an huyện, các xã trên địa bàn tổ chức chiến dịch ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.