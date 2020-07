Nghệ An: 6 tháng đầu năm tín dụng tăng trưởng thấp

Theo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An, đến 30/6/2020 tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 209.729 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.043 tỷ đồng, bằng 0,5%.

Nếu không tính Ngân hàng Phát triển dư nợ ước đạt 191.940,8 tỷ đồng, tăng 1.337 tỷ đồng, bằng 0,7%, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn là 97.009 tỷ đồng, chiếm 50,5%; dư nợ cho vay trung dài hạn là 94.931 tỷ đồng, chiếm 49,5%.

- Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt gần 86.800 tỷ đồng, tăng 0,2% so với đầu năm.

- Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ ước đạt 265 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP và Thông tư 25/2015/TT-NHNN ước đạt 39,3 tỷ đồng.

- Dư nợ cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ước đạt 695 tỷ đồng.

- Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ước đạt 19.994 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng dư nợ toàn địa bàn.

- Dư nợ cho vay các dự án lớn của tỉnh (vốn đầu tư từ 100 tỷ trở lên) mà ngân hàng đang tài trợ (đến thời điểm 31/5/2020): Hiện có 56 dự án lớn của tỉnh hiện đang được 21 ngân hàng trên địa bàn cho vay, với tổng số tiền cam kết tài trợ hơn 28.898 tỷ đồng; đã giải ngân 25.208 tỷ đồng, dư nợ là 15.184 tỷ đồng.

Đồ họa: Hữu Quân

Đến thời điểm 30/6/2020, nguồn vốn huy động toàn địa bàn Nghệ An ước đạt 149.344 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 9.115 tỷ đồng, bằng 6,5%, so với tháng trước tăng 563 tỷ đồng, bằng 0,38%.