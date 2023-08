Nghệ An ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác dân vận nói chung, công tác dân vận vùng đặc thù nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế của Nhà nước, địa phương; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... Góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Cảnh sát Biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát Biển đồng hành cùng ngư dân" Ảnh minh họa: Thành Duy

Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng đặc thù vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; kỹ năng tuyên truyền, phương pháp vận động, tiếp cận quần chúng nhân dân ở vùng đặc thù của một số cán bộ, chiến sĩ chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm công tác dân vận ở vùng đặc thù có thời điểm, có địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” của Bộ Quốc phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận vùng đặc thù; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đối mới nội dung, hình thức, phương pháp dân vận. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của cả hệ thống chính trị. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong triển khai thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang. Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng lồng ghép với thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng đặc thù. Thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai, tổ chức thực hiện của lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận ở vùng đặc thù. Tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế tham mưu, phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn trong nắm tình hình và tiến hành công tác dân vận ở vùng đặc thù.

4. Nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang trực tiếp làm công tác dân vận ở vùng đặc thù. Các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ địa phương cơ sở từ nguồn quân nhân xuất ngũ.

5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; xử lý nghiêm túc, kịp thời các sai phạm trong việc sử dụng các nguồn lực thực hiện Đề án.

6. Tổ chức thực hiện

- Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, huyện, thành, thị ủy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt Chỉ thị, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Lựa chọn huyện Quỳnh Lưu, Quế Phong là địa phương làm điểm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh; phân công, giao nhiệm vụ cho các ban, sở, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị tổ chức thực hiện. Chỉ đạo lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, ngân sách Bộ Quốc phòng và nguồn xã hội hóa hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phối hợp vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh hằng năm tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, đơn vị.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phố biến đến chi bộ đảng và đảng viên.