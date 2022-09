Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng thuê 27 ô tô tự lái rồi đem bán, cầm cố

(Baonghean.vn) - Đường dây khép kín từ việc thuê xe đến làm giả giấy tờ để chiếm đoạt, nên chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo 27 xe ô tô, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 22/9, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bước đầu bắt giữ nhóm 02 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đó, làm rõ số tiền các đối tượng chiếm đoạt là hơn 15 tỷ đồng; thu giữ 22 ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Cặp “doanh nhân trẻ thành đạt”

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ và điều tra cơ bản, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe để cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, đây là một đường dây chuyên nghiệp, hoạt động khép kín từ việc thuê đến làm giả giấy tờ rồi đi cầm cố. Các đối tượng không chỉ hoạt động phạm tội tại tỉnh Nghệ An mà còn tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa…

Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi, số lượng tiền chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng chục tỷ đồng, hoạt động lừa đảo diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc cho Nhân dân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định phá án, đồng loạt khám xét 27 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã thu giữ 22 xe ô tô là tang vật chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cầm đầu đường dây trên là Đậu Đức Bằng (SN 1991), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1991), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Bằng và Tĩnh đều không có việc làm ổn định nhưng ham chơi, đua đòi, không chịu tu chí làm ăn nên đã nghĩ cách lừa đảo để kiếm tiền.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Bằng và Tĩnh quen biết Hồ Trọng Tâm (SN 1989), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Về phía Tâm, đây là đối tượng được học hành tử tế nhưng vì muốn kiếm tiền nhanh chóng nên chọn con đường trở thành “trợ thủ” cho Bằng và Tĩnh.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, Bằng và Tĩnh có vai trò chính trong việc đi thuê xe. Để tạo niềm tin cho bị hại, các đối tượng đóng vai là những doanh nhân trẻ thành đạt, chuyên làm các dự án lớn. Cặp đôi này lên mạng tìm kiếm những công ty, cửa hàng kinh doanh chuyên cho thuê ô tô tự lái ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh, thành khác.

Sau khi thuê được, bọn chúng đưa về Nghệ An rồi làm giả các loại giấy tờ như giấy mua bán xe, chuyển nhượng xe, giấy uỷ quyền về việc mua bán xe, sau đó bán cho Hồ Trọng Tâm để lấy tiền chia nhau. Điều đáng nói, mặc dù biết các xe của Bằng và Tĩnh là do lừa đảo mà có nhưng Tâm vẫn đồng ý mua với giá tiền từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe.

Thuê xe giá cao… rồi đem đi cầm cố

Để tạo vỏ bọc cho mình nhằm tránh việc bị hại nghi ngờ, ngoài việc đóng giả là những doanh nhân trẻ thành đạt, thì điểm mấu chốt, Bằng và Tĩnh khiến bị hại không biết mình bị lừa, đó là chúng thường thuê xe với giá cao, hợp đồng dài hạn, trả tiền đúng kỳ.

Ngoài ra, Bằng và Tĩnh sẵn sàng trả tiền thuê trước nhiều tháng nên các bị hại thường không nghi ngờ. Chính vì vậy, ngoài các loại xe thông thường thì Bằng và Tĩnh còn thuê được những xe với giá trị gần 1,2 tỷ đồng. Giá tiền thuê xe giao động từ 600.000 đồng/ngày đến 1.200.000 đồng/ngày. Thời gian hợp đồng thường thuê kéo dài nên cho tới thời gian các đối tượng bị bắt giữ, hầu như không có bị hại nào biết xe của mình đã bị làm giả giấy tờ, bán hoặc cầm cố cho người khác.

Sau khi điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Lưu phá án. Ngày 17/9/2022, các tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ đối tượng Đậu Đức Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hồ Trọng Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các mũi trinh sát cũng khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ 03 xe ô tô, các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ 22 xe ô tô các loại cùng nhiều loại giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội. Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thu giữ 05 xe ô tô còn lại mà các đối tượng đã cầm cố.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự đối tượng Đậu Đức Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hồ Trọng Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Tĩnh hiện đang bị Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tạm giữ vì liên quan tới một vụ án khác.

Công an huyện Quỳnh Lưu thông báo, những ai là bị hại liên quan đến vụ án nói trên nhanh chóng trình báo Công an huyện Quỳnh Lưu để phối hợp giải quyết./.