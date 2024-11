Xã hội Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật phương tiện vi phạm hành chính (lần thứ 2 ) Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thông báo:

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ 29 (hai mươi chín) xe mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ; đến nay đã quá thời gian tạm giữ phương tiện theo quy định nhưng người vi phạm, chủ phương tiện, người quản lý, sử dụng hợp pháp không đến giải quyết. có đặc điểm như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Công an huyện Quỳnh Lưu kính đề nghị Phòng CSGT Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PC08, PC01, PC02 Công an tỉnh Nghệ An; Công an các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh Nghệ An rà soát số phương tiện nêu trên có nằm trong danh sách vật chứng của vụ án nào không (Nếu có đề nghị gửi văn bản về Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để giải quyết).

Đề nghị đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Nghệ An; Báo Nghệ An; Đài phát thanh - truyền hình huyện Quỳnh Lưu thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức trên toàn quốc biết, ai là chủ sở hữu hoặc có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp đối với các phương tiện có trong danh sách nêu trên.

Liên hệ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Quỳnh Lưu. Địa chỉ: khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (Điện thoại: 0969270292) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nếu không có người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp đến giải quyết và không nhận được thông tin trả lời của Công an các đơn vị, địa phương thì Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ ra Quyết định tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đề xử lý theo quy định của pháp luật./.