Nghệ An cần tập trung vào công tác cán bộ để chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia được sâu sát

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại buổi làm việc sáng nay với tỉnh Nghệ An.

Sáng 20/12, Đoàn Giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương, do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Lao động - Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Làm việc với đoàn, phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả rất tích cực. Kinh tế - xã hội được phục hồi và phát triển toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực với 27/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,08%; thu ngân sách vượt dự toán đề ra; nhiều công trình, dự án quan trọng đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An xác định việc triển khai thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng giai đoạn 2021-2025, nhận được nhiều sự quan tâm của toàn thể hệ thống chính trị các cấp và sự mong đợi của nhân dân tỉnh nhà.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia của tỉnh Nghệ An là trên 4.931 tỷ đồng. Đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết phân bổ vốn cho 3 chương trình mục tiêu cho cả giai đoạn, trong đó chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là trên 2.632 tỷ đồng; chương trình giảm nghèo bền vững gần 919 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới gần 1.380 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, Nghệ An đã phân bổ 100% tổng dự toán vốn ngân sách Trung ương của 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 1.295 tỷ đồng và vốn sự nghiệp gần 493 tỷ đồng.

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cho đến nay, các nhiệm vụ của 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia đang đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, một số vướng mắc liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật cũng đang làm ảnh hưởng đến tiến độ; việc triển khai các chương trình liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng...

Tại buổi làm việc, Nghệ An đề xuất một số kiến nghị, trong đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giao vốn sự nghiệp, Chính phủ giao vốn sự nghiệp năm 2022 cho tiểu dự án 2 thuộc dự án 3 - Cải thiện dinh dưỡng và dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho các địa phương, trong trường hợp chưa kịp phân bổ, đề nghị chuyển tiếp số vốn dự kiến bố trí sang năm 2023 để các địa phương có cơ sở thực hiện theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Nghệ An đã đạt được thành tích cao trong phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực vào cuộc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022.

Trong thời gian tới, Nghệ An cần tập trung vào công tác cán bộ để chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia được sâu sát. Quy trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của ban chỉ đạo phụ trách địa bàn.

Đối với chương trình nông thôn mới, tiếp tục có những kế hoạch lộ trình hoàn thành xã nông thôn mới trên địa bàn, cũng như nông thôn mới nâng cao, cùng đó những địa phương đã về đích nông thôn mới cần duy trì ổn định các tiêu chí, đặc biệt là những tiêu chí mềm. Nghệ An đã làm tốt việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và tiếp tục huy động các nguồn lực vào đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, không huy động quá sức đối với người dân và không được nợ đọng trong xây dựng cơ bản trong nông thôn mới.

Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tuy nhiên, các cấp, ngành địa phương cần có những cách hỗ trợ phù hợp để người dân giảm nghèo bền vững. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện đúng phạm vi và đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm Nghệ An cần có kế hoạch thực hiện cụ thể và nghiệm thu khối lượng để giải ngân kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và hứa với đoàn Nghệ An tiếp tục chỉ đạo tốt hơn nữa Chương trình Mục tiêu Quốc gia trong thời gian tới.