Nghệ An chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng

Ở Việt Nam, vi rút lở mồm long móng đã xuất hiện, lưu hành và gây bệnh cho đàn gia súc trong hơn 120 năm qua (từ năm 1898), đến năm 1953-1954, bệnh lở mồm long móng lây lan ra các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Nghệ An và đến nay dịch bệnh vẫn xảy ra. Để triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng có hiệu quả, thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi; xây dựng thành công các cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh lở mồm long móng, nhằm đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật.