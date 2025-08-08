Kinh tế Nghệ An chủ động rà soát, đánh giá đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá về tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Tài chính thay mặt Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp báo cáo vắn tắt tình hình sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực hiện lộ trình, phương án và kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2022-2025, thời gian qua, Nghệ An đã tiến hành cổ phần hóa và sắp xếp, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đạt kết quả khả quan. Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa (CPH), 3/3 doanh nghiệp đang triển khai và đến giai đoạn quyết toán CPH...

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An thuộc diện cổ phần hóa. Trong ảnh: San lấp mặt bằng làm hạ tầng tại khu B KCN Nam Cấm. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An gặp vướng mắc trong xử lý tài sản, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An vướng mắc liên quan đến bàn giao tài sản là hạ tầng KCN Nam Cấm.

Hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển chè Nghệ An đã phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán tiền thu từ CPH, công bố giá trị thực tế doanh nghiệp để làm bước tiếp theo.

Công ty CP Cây xanh TP. Vinh là một trong những doanh nghiệp chuyển nhượng phần vốn Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Hải

Đối với yêu cầu chuyển nhượng vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn Nhà nước, đã bán đấu giá thành công toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An.

Tỉnh cũng đã phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ.

Công ty CP Cây xanh TP. Vinh đã xây dựng và hoàn thiện phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn Nhà nước (55,44% vốn điều lệ) tại công ty để gửi đơn vị tư vấn. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm để ban hành chứng thư thẩm định giá. Công ty CP In báo Nghệ An đã báo cáo UBND tỉnh về việc chưa tiếp tục thực hiện chuyển nhượng do vướng mắc trong việc cấp trước kinh phí để thanh toán cho đơn vị tư vấn chuyển nhượng...

Đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu một số vướng mắc liên quan đến tiến độ cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp của ngành. Ảnh: Nguyễn Hải

Về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, trong số 2 đơn vị thì Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An còn chậm và Ban Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (nay được chuyển đổi thành Ban Quản lý đô thị Vinh) chưa thể chuyển đổi.

Đại diện Sở Xây dựng góp ý vào phương án sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng và hạ tầng đô thị. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và đại diện quản lý phần vốn Nhà nước thuộc diện cổ phần hóa và sắp xếp lại cũng nêu chi tiết một số khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ triển khai còn chậm; đồng thời, kiến nghị một số giải pháp để đảm bảo tiến độ đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh ghi nhận những góp ý của các sở, ngành, đơn vị; đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc họp đầu tiên sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, nên đề nghị các sở, ngành bám sát quy định, cần cử thành viên tham gia và có quy chế hoạt động để hoạt động hiệu quả.

Sắp tới, các thành viên ban chỉ đạo cần nắm lại tình hình tiến độ từng doanh nghiệp, đối chiếu với yêu cầu để tham mưu phương án thoái vốn rõ và cụ thể, trường hợp nào Nhà nước giữ cổ phần chi phối, trường hợp nào cần thoái vốn toàn bộ.

Đối với các vướng mắc, khó khăn phát sinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp, nắm lại các sở để có thống nhất phương án đề xuất cho tỉnh trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định và phù hợp; sớm chủ động tham mưu xây dựng phương án cổ phần hóa, đổi mới doanh nghiệp tỉnh giai đoạn tiếp theo./.