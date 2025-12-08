Giáo dục Nghệ An chủ động triển khai nhiệm vụ giáo dục một cách tốt nhất, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới Sáng 12/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nối điểm cầu với 130 xã, phường trong toàn tỉnh.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành liên quan; cùng sự tham gia của Hiệu trưởng các trường THPT và Phó Chủ tịch UBND xã, phường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của 130 xã, phường.

Chất lượng giáo dục có sự tiến bộ vượt bậc

Trong năm học 2024 - 2025 vừa qua, ngành Giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, thường xuyên chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và sự đồng hành của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền cơ sở. Từ đó, tạo động lực để phong trào giáo dục của tỉnh tiếp tục bứt phá phát triển, gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định được vị thế về chất lượng giáo dục trong cả nước.

Hội nghị tổng kết được diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối điểm cầu đến 130 xã, phường trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Kết thúc năm học, toàn ngành đạt được nhiều kết quả rực rỡ với lần đầu tiên học sinh Nghệ An giành 7 huy chương khu vực và quốc tế, trong đó, có 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, tiếng Nga, có 96 học sinh giỏi quốc gia. Học sinh các cấp đạt nhiều giải thưởng, huy chương tại các hội thi, giải đấu quốc gia, thể hiện sự phát triển hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Đặc biệt, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Nghệ An dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố với điểm trung bình các môn 52,92.

Trong năm học 2024 - 2025 vừa qua, ngành Giáo dục cũng đã làm tốt công tác tham mưu, hoạch định chính sách giáo dục, như thành lập Trường Đại học Nghệ An - bước tiến mới trong hệ thống giáo dục đại học của tỉnh; Ban hành các nghị quyết, đề án quan trọng, như Nghị quyết phát triển giáo dục miền núi, dân tộc; Đề án phát triển giáo dục giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các mô hình đổi mới, sáng tạo như: Giáo dục STEM, “trường giúp trường”, trường dân tộc bán trú kiểu mới, trường học thông minh, trường học hạnh phúc… Cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong trường học”…

Nhiều nhiệm vụ trong bối cảnh mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Với nhiều sự thay đổi trong công tác quản lý, người đứng đầu ngành Giáo dục đã khái quát lại 8 thành tố quan trọng để triển khai công tác giáo dục ở các địa phương, bao gồm mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, lấy học sinh làm trung tâm, phương pháp giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học, môi trường giáo dục và cuối cùng là kết quả giáo dục.

Trong quá trình triển khai, Sở sẽ sớm có các văn bản hướng dẫn và sẽ cùng đồng hành với cơ sở để sớm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Ngoài ra, để phù hợp với bối cảnh mới, việc triển khai nhiệm vụ dự kiến sẽ có những điều chỉnh, như quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, sáp nhập lại những trường quy mô nhỏ, thực hiện điều chuyển giáo viên để hài hòa trong toàn ngành, chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đây cũng là yếu tố để học sinh được đảm bảo công bằng trong tiếp cập giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để giáo viên được về công tác gần nhà.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết. Ảnh: Mỹ Hà

Từ năm học tới, Sở sẽ sớm có hướng dẫn để công nhận giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp xã, tỉnh, điều chỉnh phương án tuyển sinh đầu cấp, tránh tiêu cực và tuyển sinh trái tuyến.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định đây là hội nghị hết sức quan trọng và có nhiều đại biểu lần đầu được tham dự. Đây sẽ là cơ hội để cán bộ phụ trách giáo dục và đào tạo ở các xã lắng nghe, chia sẻ về nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu. Kết quả đạt được phản ánh đúng trăn trở, tâm huyết và cố gắng của các thầy, cô và các nhà trường, đưa ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục vị thế nằm trong tốp đầu cả nước.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp gắn với trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Bước vào năm học mới - năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục sắp xếp lại hệ thống trường lớp, giảm điểm trường lẻ, bố trí lại các trường nghề, nghiên cứu tham mưu để sử dụng cơ sở vật chất của các trụ sở sau khi sáp nhập để phục vụ cho công tác giáo dục. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức dạy học cho học sinh ở các trường vùng lũ trước thời điểm năm học mới.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và chính quyền mới cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để một khó khăn nào ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Chính quyền cấp xã cần chủ động triển khai các nhiệm vụ theo các văn bản hướng dẫn, thực hiện "6 rõ", "4 không" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục; Nghị quyết đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù, triển khai các mô hình giáo dục, quan tâm triển khai xây dựng mô hình trường tiểu học và THCS bán trú tại các xã biên giới.

Ngành cần làm tốt vai trò trung gian giữa các trường nghề, trường phổ thông và các doanh nghiệp để làm tốt công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm. Tranh thủ lợi thế để xây dựng trường học thành đơn vị văn hóa, đơn vị an toàn, tạo thương hiệu uy tín từ cấp phổ thông, dạy nghề đến các trường đại học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các phòng ban, Hiệu trưởng các trường THPT, trưởng phòng giáo dục và đào tạo nghỉ công tác. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía tỉnh, luôn kỳ vọng và tin tưởng ngành Giáo dục Nghệ An sẽ tiếp tục giữ vững vị thế nằm trong tốp đầu của cả nước. Trước mắt, chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới 2025 - 2026 với nhiều thành tích và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tại buổi tổng kết, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Đình Long đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo các phòng, ban, Hiệu trưởng các trường THPT, trưởng phòng giáo dục và đào tạo nghỉ công tác.