Nghệ An: Chưa có trường hợp nào uống siro ho, nước hoa quả mà bị phạt nồng độ cồn

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/3 (Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An; Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP; Tiểu thương nỗ lực xoay xở trước tình trạng kinh doanh ế ẩm… là những tin tức nổi bật ngày 29/3.

Ký kết hợp tác ngành Lao động, Thương binh và Xã hội của 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh (Baonghean.vn) - Chiều 29/3, diễn ra lễ ký kết kế hoạch thực hiện chương trình hợp tác ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giữa 3 tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025.

Cựu Tổng thống Chile thăm, làm việc tại các khu công nghiệp WHA và VSIP Nghệ An (Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 29/3, đoàn công tác do bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile dẫn đầu đã thăm, làm việc tại các khu công nghiệp WHA và VSIP Nghệ An.

Sun Life Việt Nam với cuộc thi ảnh 'Light up love – Nói lời yêu' (Baonghean.vn) - Sau gần một tháng từ ngày 14/2 đến ngày 8/3, Light Up Love đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng tham gia với 272 tác phẩm ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa và giàu cảm xúc cho người xem.

Nghệ An: Rút kinh nghiệm huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (Baonghean.vn) - Chiều 29/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An (Baonghean.vn) - Đây là Hội nghị Ban Chỉ đạo lần cuối để góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới, thống nhất các nội dung giúp Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị theo Kế hoạch đề ra, dự kiến vào giữa tháng 4/2023.

Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người (Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn Nghệ An.

Thí sinh cần biết: Nhiều điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Baonghean.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có một số quy định liên quan trách nhiệm của thí sinh khi tham dự kỳ thi nhằm hạn chế gian lận thi cử.

Former Chilean President Michelle Bachelet visits Nghe An Museum (Baonghean.vn) - Visiting the museum, Ms. Michelle Bachelet - former Chilean President was moved when getting to know more about the local people, the process of formation and development of Nghe An - President Ho Chi Minh's hometown.



'Thanh Sói' vào top 5 phim được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu Sau cú "ngã ngựa" phòng vé đáng tiếc hồi cuối năm 2022, Thanh Sói đã lên sóng Netflix vào ngày 23.3. Tuần qua, bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả quốc tế, lọt top 5 phim được xem nhiều nhất Netflix trên phạm vi toàn cầu.

Kỹ sư trẻ với ước mơ 'bay cao' cùng nông nghiệp Việt Nam Với việc đưa công nghệ máy bay không người lái vào nông nghiệp và lập sàn nông sản 'Vũ trụ ảo AgriVerse,' kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Thiên Vũ là 1 trong 10 người giành Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam 2022.

Xác động vật, rác thải 'bức tử' nhiều tuyến kênh thủy lợi ở Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều tuyến kênh thuỷ lợi trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang bị ô nhiễm nặng nề do tình trạng vứt bỏ xác chết động vật, rác thải bừa bãi của người dân, trong khi xử lý vấn đề này gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An: Linh hoạt trong triển khai chiến dịch truyền thông dân số (Baonghean.vn) - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của ngành dân số. Năm 2023, vượt lên những khó khăn, chiến dịch đang được triển khai rầm rộ tại nhiều địa phương.

Số 13541 ngày 29-3-2023 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13541 ngày 29-3-2023

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile thăm Bảo tàng Nghệ An (Baonghean.vn) - Tại buổi tham quan Bảo tàng, bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile bày tỏ xúc động khi được hiểu thêm về con người, quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Investment policy of a factory complex worth more than VND 1,128 billion in Thai Hoa town approved (Baonghean.vn) - The policy was adopted by the Standing Committee of the Nghe An Provincial Party Committee at the March 2023 regular meeting held on March 28.



Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP, đứng thứ 2 cả nước (Baonghean.vn) - Sáng 29/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng đại diện các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn các cấp đảm bảo đúng kế hoạch (Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, có gần 45% công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mỹ thừa nhận thử vũ khí siêu thanh thất bại Vụ phóng tên lửa siêu thanh ARRW của Mỹ trong tháng này không thành công, theo Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall.

Chính sách mới về nhân sự, tiền lương, nhà ở,... có hiệu lực từ tháng 4/2023 Từ tháng 4/2023, một số chính sách mới về hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, đấu thầu thuốc có hiệu lực.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách lĩnh vực khoa giáo.

Tiểu thương Nghệ An nỗ lực xoay xở trước tình trạng kinh doanh ế ẩm (Baonghean.vn) - Đã hết quý 1/2023, thị trường đang khá ảm đạm, cả chợ truyền thống lẫn siêu thị bán lẻ hiện đại đều ế ẩm. Tiểu thương, doanh nghiệp tìm mọi cách để khơi dậy sức mua…

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 29/3: Tiếp tục tăng Giá xăng dầu hôm nay (29/3) trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do sự gia tăng nhu cầu tại Trung Quốc và cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng tạm lắng sau nhiều tuần căng thẳng. Giá dầu Brent vượt 78 USD/thùng còn giá dầu WTI lên mức 73 USD/thùng.

Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An: Khu công nghiệp kiểu mẫu (Baonghean.vn) - Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có tổng diện tích 559,58 ha, đến nay đã giải phóng mặt bằng được 538,72 ha, đạt 97%.

VSIP Nghe An increases investment capital to nearly USD 280 million (Baonghean.vn) - VSIP Nghe An Co., Ltd. has proposed to increase its investment capital in VSIP Nghe An Industrial, Urban and Service Park from nearly USD 187 million to nearly USD 280 million.



Mẹo dọn tủ cất đồ mùa Đông hợp lý Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là khoảng thời gian chuẩn bị bước sang mùa hè, chúng ta không còn cần làm ấm cơ thể với những chiếc áo khoác dày cộm hay áo len, găng tay... Việc lưu trữ và cất gọn các món đồ này cũng là một bài toán không hề đơn giản.

Lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất Việt Nam sẽ trở lại vào tháng 4 tới Tiếp nối thành công của hai mùa sự kiện trước vào năm 2018 và 2020, lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất Việt Nam "Balade en France" (Dạo quanh nước Pháp) sẽ quay trở lại Thủ đô Hà Nội với phiên bản đặc biệt vào ngày 14 - 16/4.

U23 Việt Nam đứng lên như thế nào sau ‘hattrick thua’ ở Doha Cup 2023? (Baonghean.vn) -Trận đấu ở Doha Cup 2023 của U23 Việt Nam với U23 Kyrgyzstan được coi là tạm ổn với 90 phút thi đấu (0-0), nhưng cú sút luân lưu hỏng ăn thứ 5 đã khiến cho đội bóng trẻ này nhận “hattrick thua” sau giải đấu giao hữu quốc tế đầu tiên dưới tay ông thầy người Pháp Phillipe Troussier.

Đột quỵ não sớm 'hỏi thăm' người mỡ máu cao (Baonghean.vn) - Mỡ máu cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến xơ vữa động mạch – Nguyên nhân chính gây ra 200.000 ca đột quỵ mỗi năm tại Việt Nam.