Nghệ An: Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không giải quyết trường hợp can thiệp

Đặng Cường Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Không có vùng cấm, không được giải quyết trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua vi phạm trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, đó là quan điểm của lực lượng CSGT Công an Nghệ An.