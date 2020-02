Nghệ An chuẩn bị phương án cụ thể quyết liệt phòng chống dịch do virus nCoV

PV: Xin ông cho biết tình hình của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới Corona đang diễn ra trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Nghệ An?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới, trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona khởi phát vào ngày 12/12/2019. Tính đến 14 giờ 00, ngày 01/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau: Tổng số trường hợp mắc: 11.972, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 11.812; Tổng số trường hợp tử vong: 259, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 259; Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 160. Có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên thế giới tính đến 14 giờ 00, ngày 01/02/2020.

Ở Việt Nam, qua hệ thống giám sát từ tháng 12/2019 đến ngày 01/02/2020, cả nước đã ghi nhận 06 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, tử vong 0. Gồm 04 bệnh nhân Việt Nam và 02 bệnh nhân người Trung Quốc, trong đó bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, người cha) cùng vợ từ Vũ Hán sang Việt Nam thăm con trai là Li Zichao (28 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại Long An. Đã điều trị khỏi 01 trường hợp. Có 92 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch), trong đó 65 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV, 27 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus Corona.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An kiểm tra khu cách ly và thăm bệnh nhân nghi nhiễm Corona. Tại Nghệ An, hiện đã ghi nhận 01 trường hợp mắc/nghi mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. Ngành y tế Nghệ An thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị và gửi mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy: Trường hợp này âm tính với vi rút Corona, chỉ mắc cúm B thông thường.

PV: Nghệ An vẫn đang tồn tại những nguy cơ dịch bệnh, những nguy cơ này đến từ đâu thưa ông?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam ngày 07/01/2020 cho thấy bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, cũng như có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào Nghệ An thông qua khách du lịch, người lao động về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trong thời điểm tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng Canh Tý năm 2020, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các quốc gia. Bên cạnh đó, Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng và mật đô dân số đông; có hệ thống giao thông đường biển, đường bộ, đường hàng không phát triển; có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Trong khi đó, hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển. Và các biện pháp phòng bệnh hiện nay lại mới chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng.

PV: Trước tình hình dịch bệnh, ngành y tế Nghệ An đã lên những phương án phòng chống ra sao?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Trước diễn biến tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch. Trong các ngày 21/01 và ngày 24/01/2020, UBND tỉnh đã có 2 công văn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành triển khai các hoạt động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chiều ngày 31/01, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức họp khẩn để triển khai các chỉ đạo mới, công tác phòng chống.

Giám sát y tế ở sân bay đối với các du khách. Ảnh minh họa Ngay từ khi nắm bắt được thông tin về tình hình dịch tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, để chủ động phòng chống dịch bệnh Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo, tăng cường thực hiện các hoạt động phòng chống, cụ thể: Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện phối hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thiết lập đội đáp ứng nhanh các tuyến tỉnh, huyện. Hiện nay, 100% các huyện đã thành lập và tổ chức vận hành đội đáp ứng nhanh trong phòng chống dịch Corona; Chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. Trong đó đặc biệt giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát và phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh tại các cửa khẩu, sân bay và các cảng biển.

Ngành y tế Nghệ An đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, cụ thể: Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra với 3 tình huống; Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Kế hoạch kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra... Ngành y tế thực hiện cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, đẩy mạnh việc truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên hệ thống thông tin đại chúng, tại cửa khẩu.

Ngành cũng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị, đặc biệt tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở y tế, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

Giám sát thân nhiệt du khách tại sân bay và khu vực cửa khẩu. Ảnh tư liệu Hiện nay, ngành y tế Nghệ An đã xây dựng kế hoạch đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

Nghệ An đã xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh theo 4 tình huống, gồm: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Nghệ An; Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Nghệ An; Dịch bệnh lây lan trên 5 trường hợp mắc trong tỉnh hoặc có từ 02 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có dịch lây lan; Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 30 trường hợp mắc bệnh (vượt khả năng thu dung của Bệnh viện HNĐK tỉnh) hoặc có trên 05 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có dịch lây lan.

Với mỗi tình huống đều có những phương án, giải pháp, biện pháp riêng biệt mang tính hiệu quả cao. Trong đó, tập trung lớn vào công tác chỉ đạo, giám sát, dự phòng, hậu cần, điều trị., thông tin truyền thông. Ở thời điểm nay chúng ta đang thực hiện ở tình huống 1 “chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Nghệ An”.

PV: Ngành y tế có khuyến cáo nào để người dân có thể phòng chống dịch bệnh hiệu quả?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, trước hết mỗi người dân cần nhận biết về triệu chứng dịch bệnh. Cụ thể, bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona từ nhẹ đến nặng bao gồm các triệu: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, bệnh có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.

Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính xác bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona chỉ có thể được tiến hành tại các cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm virus Corona, các cơ sở y tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Ảnh Thành Cường Ngành y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau để phòng chống dịch bệnh hiệu quả: Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế; Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã; Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

PV: Xin cảm ơn ông!