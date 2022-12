Nghệ An: Chung tay phối hợp, tham gia tích cực thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số

Riêng đối với lực lượng công an, Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện toàn diện các giải pháp, trong đó, trước mắt tập trung vào 3 trọng tâm sau: Tăng cường thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú giấy hết hiệu lực sau ngày 31/12/2022. Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác lưu động trực tiếp tuyên truyền và tổ chức thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử ngay tại trụ sở các sở, ban, ngành, các trường học, đại học, cao đẳng, các khu công nghiệp. Với mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, công nhân tại khu công nghiệp đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử trong năm 2022. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành việc số hóa hồ sơ hộ tại 3 địa phương chỉ đạo điểm (TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên) trước ngày 25/12/2022; Xây dựng và phát huy hiệu quả của các mô hình điểm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn dịch vụ công.